آبل تكشف مفاجأة صادمة بشأن سوني

كشف الرئيس التنفيذي لـ آبل، تيم كوك، مفاجأة صادمة بشأن سوني، حيث اعترف أن شركته تستخدم مستشعرات الصور من الشركة اليابانية في أجهزة آيفون لأكثر من عقد من الزمان.

اعتراف ضخم

وبحسب موقع The Verge التكنولوجي، فإن هذا الاعتراف أمر ضخم جدًا، لأن آبل ليست منفتحة أبدًا على الاعتراف أو الحديث أو الكشف عن استخدامها لأجهزة من شركات أخرى في منتجاتها.

وتم الكشف عن ذلك في تغريدة لكوك، حيث شارك أيضًا صورة له في جولة إلى منشأة سوني في كوماموتو جنبًا إلى جنب مع الرئيس التنفيذي للشركة كينيشيرو كيشيدا.

وصرح كوك قائلاً: لقد دخلنا في شراكة مع Sony لأكثر من عقد من الزمان؛ لإنشاء مستشعرات الكاميرا الرائدة في العالم لأجهزة آيفون،

شكرًا لكين ولجميع الفريق لإطلاعي على أحدث المرافق في كوماموتو اليوم.

تأكيد الشائعات

وكانت هناك شائعات منذ فترة طويلة بأن شركة Sony توفر مستشعرات لكاميرات iPhone، وأكد الاعتراف السابق هذه التكهنات بالفعل بشكل رسمي.

وأشارت التسريبات والشائعات الأخيرة إلى أن سلسلة iPhone 15 يمكن أن تحتوي على مستشعر تصوير متطور من سوني، وسيكون قادرًا على التقاط تفاصيل الوجه ولون البشرة بدقة في جميع ظروف الإضاءة.

كما ورد أن Sony قامت بمضاعفة مستوى التشبع في كل بكسل مقارنة بالمستشعرات التقليدية، ومن المتوقع أن يتم إنتاج المستشعر في مصنع ناغازاكي ويمكن رؤيتها في طرازات iPhone 15 لعام 2023.

مكانة رائدة لـ سوني

وفقًا للتقارير تسيطر Sony على 44% من سوق مستشعرات في عام 2021، واحتلت سامسونج المرتبة الثانية بنسبة 18.5%.

وخططت سوني لاستثمار 900 مليار ين ياباني على مدار العام المقبل للسيطرة على حوالي 60% من سوق مستشعرات الصور CMOS بحلول عام 2025.