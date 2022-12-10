آبل وإريكسون ينهيان خلافهما المستمر منذ 7 سنوات

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توصلت شركة آبل الأمريكية إلى اتفاق مع نظيرتها إريكسون السويدية، من أجل وضع حد للمعارك القانونية المستمرة بينهما منذ 7 سنوات، ليس هذا فقط، بل يمكنهما هذا الاتفاق من التعاون سويًا في براءات الاختراع الجديدة.
وبحسب وكالة سبوتنيك، ستنهي التسوية جميع النزاعات القانونية المستمرة المتعلقة ببراءات الاختراع بين الشركتين.
وقالت رئيسة الملكية الفكرية في إريكسون، كريستينا بيترسون، في تصريحات لموقع إنغادجيت التكنولوجي، إن وقف النزاع مع آبل سيسمح للشركتين بالتركيز والتعاون سويًا لإصدار أفضل التقنيات إلى العالم.
وأشارت إلى أن صفقة الترخيص الجديدة ستساعد في زيادة عائدات الترخيص للربع الرابع من 2022، إلى ما يعادل 532 مليون دولار أو أكثر.
وكانت آبل وإريكسون أقامتا دعوى قضائية ضد بعضهما لأول مرة في عام 2015، واتهمت كل منهما الأخرى بانتهاكات مختلفة لبراءات الاختراع، وخلافات الترخيص فيما يتعلق بتقنيات الجيل الثاني والثالث والرابع.
وبينما تمت تسوية الدعاوى القضائية الأولية، فقد استؤنفت المعركة بين الشركتين في أكتوبر2021، والتي تمحورت هذه المرة حول ترخيص براءات الاختراع المتعلقة بتقنية الجيل الخامس.
وسعت إريكسون في دعواها لفرض حظر على واردات آيفون.
وفي سياق آخر، يُذكر أن الاتحاد الأوروبي انتهى من الاتفاق على تشريع يفرض شاحن USB-C لجميع الهواتف الذكية وعلى رأسهم آيفون؛ حيث إنه يعد الهاتف الذكي الوحيد في السوق الذي يتمتع بمخرج Lightning.