آبل وقوقل وموزيلا يتعاونون لتطوير المتصفحات

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تتعاون كل من شركة آبل وقوقل وموزيلا، صانعو متصفحات سافاري وكروم وفايرفوكس، لإنشاء معيار أداء من الجيل التالي للمتصفح يسمى Speedometer 3.
وهذا التعاون من اللاعبين الرئيسيين في متصفحات الويب سيكون هو المرجع الرئيسي لمطوري الإنترنت قريبًا، كما يعني ذلك أن الشركات الثلاث سيكون لهم رأي في المعيار الذي يضعه مطورو الإنترنت عند العمل على تحسين أداء متصفحاتهم.
وفي سلسلة تغريدات على تويتر من آبل وقوقل وموزيلا، تقول موزيلا إن المعيار الجديد الذي سيتم ابتكاره سيساعد في توفير فهم مشترك وتيسير الاستخدام على جميع المستهلكين.
وقالت آبل إن العمل مع الشركتين الأخريين سيساعد على تحسين المعيار وتحسين أداء المتصفح للمستخدمين.
بحسب The Verge فإنه من جهة أخرى، يقول الخبراء إن هذا التعاون المشترك بين الشركات الثلاثة سيتم من خلاله مقارنة أداء سفاري مع قوقل كروم، أو أداء قوقل كروم مع موزيلا فايرفوكس، الأمر الذي قد يكون غير مريح للشركات الثلاثة.
وبحسب التعاون الجديد، فإنه حين الرغبة في إجراء تغيير ما، فسيتطلب الأمر حينها موافقة اثنين على الأقل من الشركات الثلاثة، ولا يمكن تنفيذها إذا كانت هناك اعتراضات قوية من إحدى الشركات.
وستتطلب التغييرات الرئيسية إجماعًا من جميع المعنيين، وفقًا لسياسة التعاون المشتركة بينهم.
ويُذكر أنه حاليًا، تجري الاختبارات الأولى لمعيار Speedometer 3 وهو لا يزال قيد التطوير النشط وغير مستقر.