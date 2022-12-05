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لا يزال يعاني من سرطان القولون

آخر تطورات الحالة الصحية لـ الأسطورة بيليه

2022-12-05 الساعة 2:20
آخر تطورات الحالة الصحية لـ الأسطورة بيليه
المواطن - متابعة

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أوضحت ابنة الأسطورة البرازيلية بيليه، فلافيا ناسيمنتو، الحالة الصحية لوالدها الذي يعاني من السرطان منذ شهور طويلة، كما ردت على أنباء اقتراب وفاته بعد تقارير صحفية تتحدث عن أن البرازيلي في حالة حرجة ويخضع لرعاية مركزة لعدم استجابة جسده للعلاج الكيميائي.

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أفضل علاج

وقالت ابنة بيليه في تصريحات لشبكة “جلوبو” البرازيلية: أمر غير عادل إلى حد كبير أن يقول الناس إنه في حالة حرجة، يخضع للرعاية المركزة، لكن عليكم أن تصدقونا أنه لا شيء من هذا صحيح”.

وتابعت: “نحاول أن نوفر أفضل علاج ممكن له لأنه ليس هناك شفاء كامل حتى الآن من سرطان القولون”.

بيليه

عدوى الجهاز التنفسي

وتابعت ابنته الأخرى، كيلي: “لقد أصيب بفيروس كورونا قبل 3 أسابيع، مما أدى إلى التهاب في الجهاز التنفسي، فهو مريض، مسن، لكن في الوقت الحالي يعاني من عدوى في الجهاز التنفسي، عندما يتحسن، سيعود إلى المنزل، لن يرحل من المستشفى الآن”.

معاناة المرض

ويعاني بيليه من سرطان القولون حتى تمت إزالته في سبتمبر عام 2021، ولكنه يتلقى رعاية طبية منتظمة، لكن صحيفة “فولها دي إس باولو” أفادت السبت الماضي، أن بيليه يتلقى رعاية خاصة بعد توقف العلاج الكيميائي عن النتائج المتوقعة.

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