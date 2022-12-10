آخر تعليق لـ فيفا على مباراة إنجلترا وفرنسا اليوم

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كتب حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الخاص بكأس العالم، إن الجميع بات في انتظار مباراة إنجلترا وفرنسا التي ستنطلق في العاشرة من مساء اليوم، بدور الثمانية بين المنتخبين الكبيرين، ونرى من يكتب اسمه بين أساطير كرة القدم من الجانبين.
ودون حساب فيفا الخاص بكأس العالم، على موقع تويتر، اليوم السبت: هل سنرى بعض اللاعبين يكتبون أسماءهم في التاريخ مثل بعض هذه الأساطير؟
وظهر في الصورة التي أرفقها حساب فيفا الخاص بكأس العالم، عدد من النجوم التاريخيين لمنتخبي فرنسا وإنجلترا، وظهر في الصورة من نجوم فرنسا، ميشيل بلاتيني وزين الدين زيدان ولوران بلان ومارسيل ديساييه وتيري هنري وليليان ثورام وتريزيجيه وديديه ديشامب المدير الفني الحالي للديوك.
ومن المنتخب الإنجليزي، هاري كين وواين روني وديفيد بيكهام ومايكل أوين وآلان شيرار.