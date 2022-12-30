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فارق الحياة عن عمر الـ82 عامًا

آخر ظهور لـ بيليه قبل وفاته

2022-12-30 الساعة 12:58
آخر ظهور لـ بيليه قبل وفاته
المواطن - محمد سمعه

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في “تويتر” آخر صورة التُقطت للأسطورة البرازيلية الراحل بيليه قبل وفاته مساء أمس الخميس بعد صراع مع مرض السرطان.

وفارق إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو الملقب بـ”بيليه” الحياة مساء أمس في مشفى ألبرت أينشتاين في مدينة ساوباولو البرازيلية بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر ناهز الـ82 عامًا.

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وتداول رواد مواقع التواصل آخر صورة التُقطت للأسطورة البرازيلية وهو المشفى، حيث كانت ابنته معه.

مسيرة بيليه

ويُعد الأسطورة البرازيلية واحدًا من أعرق اللاعبين في تاريخ كرة القدم حيث تُوج بـ 3 ألقاب في بطولة كأس العالم مع المنتخب البرازيلي أعوام 1958 و1962 و1970.

وقضى الأسطورة البرازيلية مسيرته الكروية في صفوف نادي سانتوس البرازيلي ونيويورك كوزموس الأمريكي.

وكان الأسطورة البرازيلية اعتزل كرة القدم في عام 1977 وسبق له العمل كوزير للرياضة في بلاده.

وكان بيليه دخل المشفى في بلاده منذ شهر ونصف من الآن؛ بسبب معاناته من مضاعفات مرض السرطان حتى فارق الحياة.

الجوهرة السمراء بدأ مسيرته في عام 1957 بعمر الـ 17 عامًا حتى عام 1974 مع نادي سانتوس البرازيلي وخلال ما يقرب من 17 سنة، تمكن الجوهرة السمراء من إحراز 757 هدفًا في 831 مباراة في مختلف البطولات مع الفريق البرازيلي، لكن نادي سانتوس أصدر بيانًا أكد فيه أن الجوهرة السمراء سجل 1000 هدف وليس 757.

بيليه

وفاز الأسطورة البرازيلية الراحل بالدوري البرازيلي ست مرات، وكوبا ليبرتادوريس مرتين، كما حصد كأس إنتركونتينينتال مرتين وسوبر إنتركونتينينتال مرة وحيدة.

وحصد بيليه، بطولة ساوباولو 10 مرات، وكأس ولاية ساو باولو وريو دي جانيرو أربع مرات.

وأنهى الجوهرة السمراء مسيرته الكروية في نادي نيويورك كوزموس الأمريكي حيث لعب معه لمدة عامين من 1975 حتى 1977، حيث سجل 37 هدفًا في 64 مباراة، وتوج بلقب الدوري الأمريكي مرة وحيدة.

بيليه

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