آلية إضافة دخل الموظف في حساب المواطن

كشف حساب المواطن، عن آلية إضافة دخل الموظف في البرنامج، وطرق اختيار الحالة الوظيفية، أو تغييرها.

جاء ذلك في الرد على استفسارات أحد المواطنين، على موقع تويتر، حيث قال: أنا طالب وموظف ومستقل، هل أكتفي بوضع الحالة طالب (جامعي) أو موظف؟

ورد حساب المواطن على المتسائل، قائلًا: إنه يتم اختيار الحالة الوظيفية موظف، من خلال التوجه إلى الحساب عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب- الإفصاح عن الدخل)، وتغيير الحالة الوظيفية إلى موظف من قطاع (خاص/ حكومي) حسب المصدر، واختيار نوع الدخل (راتب شهري) ومصدر الدخل حسب المصدر والضغط على أيقونة حفظ.

تأثير دخل مندوب التوصيل على الدعم

في وقت سابق، أكد برنامج حساب المواطن على ضرورة الإفصاح عن كافة أنواع الدخل بما فيها الدخل الناتج عن العمل في مجال التوصيل.

حيث تلقى البرنامج عبر تويتر سؤالًا من أحد المستفيدين جاء فيه: هل العمل مع ناقل أو مندوب توصيل يؤثر على الدعم؟ وردت خدمة المستفيدين بالقول: في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشملك الدعم.

ولفت إلى أنه يمكن معرفة قيمة مدى الاستحقاق للدعم من خلال الحاسبة التقديرية.