آلية إضافة مرافق في نسك

العيون تتجه إلى مباراة السعودية المصيرية أمام المكسيك تعاون السعودية وكوريا الجنوبية الدفاعي ضربة لأمريكا المنتخب السعودي في مهمة الحسم لاستعادة الإنجاز الغائب منذ 28 عامًا تقويم التعليم تُذكر بمواعيد اختبارات الرخص المهنية لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم التعليم تحدد موعد إجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر دم سيول جدة توزع بين عدة قبائل.. لمن توجه أصابع الاتهام! مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض
تفاعلت وزارة الحج والعمرة مع استفسارات المواطنين، بشأن آلية إضافة المرافقين في حساب نسك.
وجاء الرد عبر خدمة العناية بالمستفيدين التابع لوزارة الحج والعمرة من خلال حسابها الرسمي بموقع “تويتر” بأنه يجب قبول طلب الإضافة من خلال حساب “نسك” حتى تتم الإضافة.
1- الدخول للإعدادات
2- ثم البيانات الشخصية.
3- ثم خانة المرافقين أشخاص قاموا “بإضافتي”.
4- ثم قبول الطلب.
وأطلق وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، خلال زيارته الرسمية لكازاخستان، المنصة الرسمية الموحدة “نسك” هنا، التي تستهدف تسهيل إصدار تأشيـرات العمرة والزيارة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة من جميع أنحاء العالم، وتطوير تجربة ضيوف الرحمن، والتعريف بالمواقع التاريخية والأثرية المتنوعة التي تزخر بها مدن ومناطق المملكة، وإتاحة مسارات إلكترونية متطوّرة تُقدم خيارات وحلول مبتكرة، وذلك ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030، وفق بيان صحفي للوزارة.