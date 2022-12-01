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آلية إضافة مرافق في نسك

2022-12-01 الساعة 12:50
آلية إضافة مرافق في نسك
المواطن - الرياض

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تفاعلت وزارة الحج والعمرة مع استفسارات المواطنين، بشأن آلية إضافة المرافقين في حساب نسك.

وجاء الرد عبر خدمة العناية بالمستفيدين التابع لوزارة الحج والعمرة من خلال حسابها الرسمي بموقع “تويتر” بأنه يجب قبول طلب الإضافة من خلال حساب “نسك” حتى تتم الإضافة.

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خطوات إضافة المرافقين في نسك:

1- الدخول للإعدادات

2- ثم البيانات الشخصية.

3- ثم خانة المرافقين أشخاص قاموا “بإضافتي”.

4- ثم قبول الطلب.

منصة نُسُك

وأطلق وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، خلال زيارته الرسمية لكازاخستان، المنصة الرسمية الموحدة “نسك” هنا، التي تستهدف تسهيل إصدار تأشيـرات العمرة والزيارة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة من جميع أنحاء العالم، وتطوير تجربة ضيوف الرحمن، والتعريف بالمواقع التاريخية والأثرية المتنوعة التي تزخر بها مدن ومناطق المملكة، وإتاحة مسارات إلكترونية متطوّرة تُقدم خيارات وحلول مبتكرة، وذلك ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030، وفق بيان صحفي للوزارة.

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