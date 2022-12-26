Icon

نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي Icon بدء تصاريح المخيمات في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات Icon صورة فضائية.. نصف سماء السعودية مغطاة بالغيوم Icon بدء صرف تعويضات العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء Icon موجز “المواطن” ليوم الأحد 25 ديسمبر Icon أكثر من 150 براند في معرض العطور وجولة مميزة بعدسة “المواطن” Icon دفع 516 مليون ريال إيجارات لسكان الأحياء المطورة بجدة Icon الصندوق العقاري: إيداع 900 مليون ريال في حسابات مُستفيدي سكني Icon أمريكا ترغب بإعادة بناء الثقة مع السعودية بأي ثمن Icon تراجع حالات كورونا.. 23 إصابة جديدة وتعافي 35 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الاستقطاع حال تجاوز المدة 90 يومًا خلال 12 شهرًا

آلية استحقاق دعم حساب المواطن للمتواجدين خارج المملكة

2022-12-26 الساعة 2:06
آلية استحقاق دعم حساب المواطن للمتواجدين خارج المملكة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح برنامج حساب المواطن، آلية احتساب الدعم، في حالة وجود المستفيد أو التابعين خارج البلاد.

جاء ذلك في رد من البرنامج، عبر حساب “خدمة المستفيدين”، على سؤال مستفيد بشأن آلية احتساب الدعم في حالة وجوده خارج المملكة.

قد يهمّك أيضاً
Img

تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات بالشرقية

Img

إصابة 27 في حادث انهيار مدرج بالقاهرة

وأجاب برنامج حساب المواطن بقوله “يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يومًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي”.

إيداع دعم الدفعة الـ 61

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة 61 ، مشيرًا إلى أنها تضمنت إيداع 3.6 مليار ريال لـ11.2 مليون مستفيد شملهم الدعم في البرنامج لشهر ديسمبر.

عدد المستفيدين والتابعين

وأضاف برنامج حساب المواطن، أن نسبة الحاصلين على الدعم من المستحقين بلغت 76%، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 141 مليار ريال؛ منها 1.78 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

عدد أرباب الأسر

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ إن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1849 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 450 ألف مستفيد.

وأكّد الهاجري؛ أن الدعم المقدم للمستفيدين يتم تحديده وفقًا لعدد وأعمار أفراد الأسرة ومجموع الدخل الشهري للأسرة، ويمكن للمستفيد معرفة قيمة الدعم التقريبي، وذلك من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط: https://portal.ca.gov.sa/.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

منتخب كرواتيا متخصص أشواط إضافية
الرياضة

منتخب كرواتيا متخصص أشواط إضافية

الرياضة
خليل البلوشي: السعودية قادرة على تخطي المكسيك
كأس العالم

خليل البلوشي: السعودية قادرة على تخطي المكسيك

كأس العالم
مقارنة الأكلات الشتوية في سهيل والحميمين والعقارب
السعودية اليوم

مقارنة الأكلات الشتوية في سهيل والحميمين والعقارب

السعودية اليوم
الدفاع المدني: توخوا الحيطة لاحتمالية هطول أمطار...
السعودية اليوم

الدفاع المدني: توخوا الحيطة لاحتمالية هطول أمطار...

السعودية اليوم
انفجارات وقتلى في قاعدة جوية روسية
العالم

انفجارات وقتلى في قاعدة جوية روسية

العالم
محمد رمضان يرقص مع مضيفة بداخل طائرة...
مشاهير

محمد رمضان يرقص مع مضيفة بداخل طائرة...

مشاهير
جماهير فرنسية تُطالب بإعادة نهائي كأس العالم...
كأس العالم

جماهير فرنسية تُطالب بإعادة نهائي كأس العالم...

كأس العالم
ديشامب قد يؤجل حلم زيدان مع فرنسا
آخر الاخبار

ديشامب قد يؤجل حلم زيدان مع فرنسا

آخر الاخبار