آلية تعويض صاحب السيارة عند التضرر من الطريق

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أكد المحامي علي آل حاسن، أن المرور وأمن الطرق يتكفلان بالتواصل مع الجهات المعنية لتعويض صاحب السيارة عند التضرر من الطريق.
فيديو | المحامي علي آل حاسن:
المرور وأمن الطرق يتكفلان بالتواصل مع الجهات المعنية لتعويض صاحب السيارة عند التضرر من الطريق#الراصد pic.twitter.com/kpSTj38FJj
— الراصد (@alraasd) December 28, 2022
وتابع خلال لقاء له مع برنامج الراصد على قناة روتانا خليجية، أنه في حالة وقع ضرر يقوم الشخص بالاتصال على أمن الطرق حتى يتم العمل على إعداد تقرير مفصل عن هذا الضرر.
ولفت آل حاسن إلى أن إدارة المرور أو أمن الطرق هم من يقومون بإعداد التقرير لتحديد حجم الضرر، وحتى يحفظ للمواطن حقه.
وتابع: طبيعي المواطن لن ينتظر التعويض ويقوم بإصلاح السيارة، لكن يجب أن يحتفظ بكافة الإيصالات والفواتير التي تثبت إصلاحات السيارة.
وأضاف: بعد إعداد التقرير من جهة أمن الطرق أو المرور يبدأ التواصل من جانبهم بخطابات إلى وزارة النقل، ثم تبدأ وزارة النقل في فحص الأمر والتواصل مع منفذ هذا المشروع.