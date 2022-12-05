مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا أوبك بلس : خفض إنتاج النفط كان الإجراء الضروري والصحيح لاستقرار السوق منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 مواطن ومواطنة لتبرعهم بأحد الأعضاء الرئيسة تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 نائبة وزير السياحة: أهداف 2030 السعودية تسير أسرع من المخطط له وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو في عدة مجالات
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، آلية تقسيط المستحقات الضريبية خلال مبادرة الإعفاء من الغرامات المستمرة حتى 31 مايو 2023.
ورصدت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “4 آليات للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات”.
1 . يقدم المكلف طلب تقسيط المستحقات الضريبية للهيئة خلال فترة المبادرة.
3 سيتم تقسيط المستحقات حسب فترات معينة بعد اعتماد الخطة وفق الإجراءات والضوابط الخاصة بتقسيط المستحقات الضريبية.
4 . في حال قيام الهيئة بإلغاء خطة التقسيط كنتيجة لعدم التزام المكلف بها، فستقوم الهيئة باحتساب كافة الغرامات المستحقة على المبالغ غير المسددة من تاريخ استحقاق سدادها الأصلي.