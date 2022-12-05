Icon

مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز Icon بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق Icon وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له Icon المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية Icon مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا Icon أوبك بلس : خفض إنتاج النفط كان الإجراء الضروري والصحيح لاستقرار السوق Icon منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 مواطن ومواطنة لتبرعهم بأحد الأعضاء الرئيسة Icon تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon نائبة وزير السياحة: أهداف 2030 السعودية تسير أسرع من المخطط له Icon وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو في عدة مجالات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تستمر حتى 31 مايو 2023

آلية تقسيط المستحقات الضريبية خلال مبادرة ‎الإعفاء من الغرامات

2022-12-05 الساعة 11:41
آلية تقسيط المستحقات الضريبية خلال مبادرة ‎الإعفاء من الغرامات
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، آلية تقسيط المستحقات الضريبية خلال مبادرة الإعفاء من الغرامات المستمرة حتى 31 مايو 2023.

ورصدت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “4 آليات للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات”.

قد يهمّك أيضاً
Img

3 متسولين بمكة المكرمة في قبضة الأمن

Img

ميسي يدعم مارتينيز: ننتظر تألقه ضد هولندا

وتشمل آلية مبادرة الإعفاء من الغرامات التالي:

1 . يقدم المكلف طلب تقسيط المستحقات الضريبية للهيئة خلال فترة المبادرة.

  1. تتم مراجعة الطلب من الفرق المختصة بالهيئة للتأكد من استحقاق المكلف للتقسيط.

3 سيتم تقسيط المستحقات حسب فترات معينة بعد اعتماد الخطة وفق الإجراءات والضوابط الخاصة بتقسيط المستحقات الضريبية.

4 . في حال قيام الهيئة بإلغاء خطة التقسيط كنتيجة لعدم التزام المكلف بها، فستقوم الهيئة باحتساب كافة الغرامات المستحقة على المبالغ غير المسددة من تاريخ استحقاق سدادها الأصلي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حالة ماطرة ثالثة بدايتها الخميس
أخبار رئيسية

حالة ماطرة ثالثة بدايتها الخميس

أخبار رئيسية
فيفا يخصص 209 ملايين دولار لأندية اللاعبين...
حصاد اليوم

فيفا يخصص 209 ملايين دولار لأندية اللاعبين...

حصاد اليوم
تفاصيل غرق طفل وإنقاذ 4 أشخاص في...
السعودية اليوم

تفاصيل غرق طفل وإنقاذ 4 أشخاص في...

السعودية اليوم
الهند تتحدى الغرب: عليهم التعايش مع موقفنا...
العالم

الهند تتحدى الغرب: عليهم التعايش مع موقفنا...

العالم
خالد البدر: تجديد عقد هيرفي رينارد كارثي
الرياضة

خالد البدر: تجديد عقد هيرفي رينارد كارثي

الرياضة
أهم النجوم الغائبة للإصابة عن مونديال 2022
الرياضة

أهم النجوم الغائبة للإصابة عن مونديال 2022

الرياضة
جراحة عاجلة لإنقاذ حياة طفل رضيع في...
السعودية اليوم

جراحة عاجلة لإنقاذ حياة طفل رضيع في...

السعودية اليوم
جوائز بـ 100 ألف ريال في Rush...
حصاد اليوم

جوائز بـ 100 ألف ريال في Rush...

حصاد اليوم