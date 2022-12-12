آنجيه يسعى لبيع أوناحي وبوفال

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يبدو أن ثنائي منتخب المغرب، عز الدين أوناحي وسفيان بوفال قد اقتربا من الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي آنجيه الفرنسي.
وظهر ثنائي آنجيه بشكل مميز مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم في كأس العالم 2022، خاصة أوناحي الذي نال إشادة خاصة من مدرب إسبانيا، لويس إنريكي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
وعلق رئيس نادي آنجيه الفرنسي، سعيد شعبان، قائلًا: “في قرارة نفسي أرى أن مغادرة أوناحي وبوفال في يناير أمر لا مفر له، الفريق يعاني على الصعيد المادي، ولدينا العديد من المشاكل التي يجب أن نجد لها حلولاً”.
وتابع خلال تصريحاته لموقع “فوت ميركاتو”: “عقدت اجتماعًا مع مجلس الإدارة وأخبروني أن أوناحي يعتبر جوهرة نظراً لصغر سنه وتألقه اللافت، وأقول لنفسي أن ثنائي المغرب سيُغادر في يناير أو يونيو.. نحن نستعد لكل شيء”.
ومن المقرر أن يلعب منتخب المغرب الأول لكرة القدم ضد نظيره الفرنسي، على استاد البيت، مساء يوم الأربعاء المقبل، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم.
ونجحت المغرب في الفوز على البرتغال بهدف في ربع نهائي مونديال قطر 2022، لتتأهل إلى المربع الذهبي في إنجاز غير مسبوق للعرب، كما حققت أكثر من رقم مميز، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).