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أباطرة عملات التشفير يخسرون ثرواتهم

2022-12-28 الساعة 10:50
أباطرة عملات التشفير يخسرون ثرواتهم
المواطن - فريق التحرير

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كانت خسائر مليارديرات عملات التشفير الأكبر في عام 2022، ولم يكن من الواضح حجم ثروات رواد الأعمال في قطاع التشفير، الذي ظل غامضاً لسنوات، مثل بدايته التي أطلقت بيتكوين شرارتها، دون معرفة مؤسسها الحقيقي.

خسائر كبيرة

وفي يناير من العام الجاري، أدرج مؤشر بلومبرج للمليارديرات، ثروات مليارديرات التشفير للمرة الأولى في قائمته.

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ورغم أن البيانات كانت متحفظة للغاية، فإنها قدرت ثروة الشريك المؤسس لشركة “بينانس”، تشانغ بينغ تشاو، بنحو 96 مليار دولار، فيما كانت تصريحات جمعتها وول ستريت جورنال قبلها بعدة أسابيع من مديرين سابقين في منصة تداول العملات المشفرة، قدروا ثروة تشاو بأكثر من 300 مليار دولار، والتي كانت تضعه في المرتبة الأولى ضمن قائمة المليارديرات.

سقوط مدوِ

بدورها، وضعت فوربس، جهداً في تحديد ثروة ملياردير التشفير، وقدرتها في يناير بـ65 مليار دولار.

وبغض النظر عن حجم ثروته فإنها انهارت مع السقوط المدوي لقطاع التشفير، الذي فقد أكثر من تريليوني دولار من قيمته السوقية خلال عام 2022.

الأوفر حظًا

وعلى الرغم من تقديرات فوربس، والتي قالت، إن ثروة تشاو حالياً باتت عند 4.5 مليار دولار، فلا يزال مليارديراً، والأوفر حظاً بين قرنائه في القطاع.

وفقد بعض مليارديرات التشفير كامل ثرواتهم، إذ انهارت ثروة الشريك المؤسس لمنصة تداول العملات المشفرة المفلسة FTX، سام بانكمان فرايد، من 24 مليار دولار، إلى الصفر، وفقاً للبيانات التي جمعتها فوربس.

ثروة غاري وانغ

ولنفس المصير، صارت ثروة شريكه في الشركة، غاري وانغ، والذي كانت ثروته تقدر بـ5.9 مليار دولار في يناير، إلى لا شيء حالياً.

ولم يكن باري سيلبرت، وهو المؤسس لمنصة “DCG”، أوفر حظاً، إذ فقد هو الآخر ثروته بالكامل مع الإفلاسات التي ضربت جانب كبير من منصات التشفير، حيث كانت تقدر ثروته بـ3.2 مليار دولار.

حجم خسائر التشفير

وحتى الرئيس التنفيذي لشركة “كوينباس”، والتي كانت أول منصات العملات المشفرة التي تدرج أسهمها في البورصة الأمريكية، فقد خسر الجزء الأكبر من ثروته، رغم تأكيد الشركة على استقرارها، إذ تراجعت ثروته من 6 مليارات دولار في يناير، إلى 1.5 مليار دولار حالياً.

وقدرت بلومبرج حجم خسائر مليارديرات التشفير خلال 2022، بأكثر من 450 مليار دولار من الثروة الشخصية.

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