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رفع مستوى جودة الإقامة وتنوع المعروض لضيوف الرحمن

أبراج الساعة تطلق مشروعها الجديد “عالية الساعة” بإطلالة بانورامية على الحرم

2022-12-04 الساعة 11:41
أبراج الساعة تطلق مشروعها الجديد “عالية الساعة” بإطلالة بانورامية على الحرم
المواطن - الرياض

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أعلن مجمع أبراج الساعة عن إطلاق مشروعه الجديد (عالية الساعة) وذلك بتطوير مساحة إجمالية تقدر ب 20 ألف متر مربع داخل مركز أبراج الساعة (المركز التجاري) كمفهوم شمولي للتسوق المميز الذي يهدف إلى رفع مستوى جودة الإقامة وتنوع المعروض لضيوف الرحمن من زوار المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف ومن خلال توفير أكثر من 60 معرض جديد متنوع لعدد من العلامات التجارية لدور الأزياء والساعات والذهب والمجوهرات المرموقة بالإضافة إلى مطاعم ومقاهي من الدرجة الأولى بطاقة استيعابية تزيد عن 1000 مقعد بإطلالة بانورامية مباشرة على الحرم المكي الشريف.

مبادرات خدمية

(عالية الساعة) تقدم نفسها كمنطقة تجارية على ارتفاع ١٠٠ متر تتوسط فنادق أبراج الساعة وتركز على قطاع التجزئة الراقية وقطاع الأغذية والمشروبات، وتهدف كذلك في زيادة معدل الإقامة الفندقية في أبراج الساعة كجزء من المبادرات الخدمية لضيوف الرحمن وبشكل يتواكب مع الخصوصية التاريخية والإسلامية لمدن المملكة العربية السعودية وإرثها الثقافي ومعمارها الإسلامي والحضاري.

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