أبرز أسباب آلام الركبة في فصل الشتاء وطرق الوقاية منها

استعرض دكتور احمد العجلان، استشاري جراحه العظام، أبرز أسباب آلام الركبة في فصل الشتاء.

الأسباب

وقال استشاري جراحة العظام والاصابات الرياضية، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، هناك أسباب عدة لآلام الركبة، منها برودة الطقس وانخفاض الحرارة الذي يزيد من حساسية الأعصاب والشعور بالآلام.

وأضاف الدكتور العجلان، قائلاً: انخفاض درجة الحرارة يمكن أن يكون له تأثير مباشر على امتثال الانسجة حول المفصل، ويؤثر كذلك على لزوجة وتدفق سائل الركبة.

وقال العجلان إن قلة النشاط أحد الأسباب، حيث يميل كثير من الأشخاص إلى الكسل وينخفض معدل الحركة في الشتاء، وهذا يقلل من مرونة المفاصل ويمكن أن ينتج عنه قلة إفراز سائل الركبة وازدياد الألم.

كما أن تغير الضغط المحيط بالركبة من عوامل زيادة الألم واتصاله بتغير درجة الحرارة، وكذلك انكماش الأوعية الدموية وقلة التروية قد يكون له تأثير مباشر وغير مباشر في الأم الركبة.

وأضاف العجلان قائلاً: قد يعود الألم كذلك إلى سمك وكثافة وتدفق سائل المفصل في الطقس البارد، فقد يصبح السائل الزلالي (synovium fluid) الذي يقوم بامتصاص الصدمات في المفصل أكثر سمكاً وتختلف لزوجته، ولا يتدفق بسرعة وحرية مثلما يحدث في فصل الصيف.

الوقاية منها

ونصح الدكتور العجلان بعدم الاستسلام للبرودة وذلك بممارسة الرياضة، والكمادات الدافئة لتخفيف الألم، ومراجعة الطبيب في حال الآلام الحادة، وتدفئة الجسم والركبتين، وشراب الكثير من الماء.