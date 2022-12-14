أبرز إحصائيات دوري روشن قبل الجولة الـ9

تترقب الجماهير عودة دوري روشن السعودي، بعد غياب دام لـ60 يومًا، نظرًا لمشاركة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مونديال قطر 2022.

أبرز الأرقام

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز إحصائيات المسابقة قبل الجولة التاسعة، حيث تم تسجيل 150 هدفًا بمعدل 2.36 هدف لكل مباراة، وتم احتساب 10 ركلات جزاء.

وبلغ عدد التمريرات 48.9 ألف تمريرة، وتم الحفاظ على نظافة الشباك 46 مرة، ويُعد الشباب الأكثر تسجيلًا للأهداف برصيد 20 هدفًا، والأكثر تسديدًا بـ127 تسديدة، ويتصدر لاعبه كارلوس جونيور قائمة الهدافين بـ6 أهداف.

وينفرد نجم الشباب، كريستيانو جوانكا بصدارة قائمتي الأكثر صناعة للفرص بـ23 فرصة، والأكثر تسجيلًا لركلات الجزاء بركلتين، وحارسه كيم سيونج جيو الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك بـ6 مرات، فيما يُعد نجم الاتحاد، إيغور كورونادو الأكثر صناعة للأهداف بـ5 أهداف.

ويتصدر الهلال قائمة الأكثر تمريرًا في دوري روشن بـ4278 تمريرة، والأكثر ركنيات بـ76 ركنية، ويُعد لاعبه علي البليهي الأكثر تمريرًا بـ541 تمريرة، فيما يتصدر لاعب الوحدة، المغربي قائمة الأكثر عرضيات بـ71 عرضية، ويُعد لاعب الباطن، ماوريسيو الأكثر تشتيتًا للكرة بـ62 تشتيتًا.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل الجولة التاسعة، كالتالي؛ انطلاق الجولة التاسعة، الشباب يتصدر برصيد 22 نقطة، ثم النصر بـ19 نقطة، ثم الاتحاد برصيد 18 نقطة، يليه الهلال بـ17 نقطة، بالتساوي مع التعاون.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز السادس برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع الطائي، ثم الفتح برصيد 12 نقطة، يليه أبها بـ10 نقاط، ويحتل الاتفاق المركز العاشر برصيد 9 نقاط، متساويًا مع الرائد.

ويحتل الوحدة المركز الـ12 برصيد 7 نقاط، ثم العدالة بـ4 نقاط، بالتساوي مع الخليج، يليه الفيحاء بنقطتين، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة واحدة.