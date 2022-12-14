Icon

صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات Icon أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 Icon فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية Icon مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه Icon مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي Icon حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع Icon التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين Icon طرق الرياض أزمة حقيقية وتأخر بالساعات والثقافة المرورية ضرورة Icon الخارجية البريطانية: رؤية 2030 قادرة على تغيير خريطة القوى Icon رئيس حقوق الإنسان لـ”المواطن”: تمكين المرأة لا يضغط على مشاركة الشباب في سوق العمل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
الشباب الأكثر تسجيلًا للأهداف

أبرز إحصائيات دوري روشن قبل الجولة الـ9

2022-12-14 الساعة 6:22
أبرز إحصائيات دوري روشن قبل الجولة الـ9
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تترقب الجماهير عودة دوري روشن السعودي، بعد غياب دام لـ60 يومًا، نظرًا لمشاركة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مونديال قطر 2022.

أبرز الأرقام

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز إحصائيات المسابقة قبل الجولة التاسعة، حيث تم تسجيل 150 هدفًا بمعدل 2.36 هدف لكل مباراة، وتم احتساب 10 ركلات جزاء.

قد يهمّك أيضاً
Img

انطلاق فعاليات شتاء درب زبيدة بأكثر من 30 فعالية ثقافية وترفيهية

Img

ساعة وان بلس تتفوق على آبل وسامسونج

وبلغ عدد التمريرات 48.9 ألف تمريرة، وتم الحفاظ على نظافة الشباك 46 مرة، ويُعد الشباب الأكثر تسجيلًا للأهداف برصيد 20 هدفًا، والأكثر تسديدًا بـ127 تسديدة، ويتصدر لاعبه كارلوس جونيور قائمة الهدافين بـ6 أهداف.

كارلوس جونيور
كارلوس جونيور – المصدر @SPL

وينفرد نجم الشباب، كريستيانو جوانكا بصدارة قائمتي الأكثر صناعة للفرص بـ23 فرصة، والأكثر تسجيلًا لركلات الجزاء بركلتين، وحارسه كيم سيونج جيو الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك بـ6 مرات، فيما يُعد نجم الاتحاد، إيغور كورونادو الأكثر صناعة للأهداف بـ5 أهداف.

كريستيان جوانكا
جوانكا – المصدر @AlShababSaudiFC

ويتصدر الهلال قائمة الأكثر تمريرًا في دوري روشن بـ4278 تمريرة، والأكثر ركنيات بـ76 ركنية، ويُعد لاعبه علي البليهي الأكثر تمريرًا بـ541 تمريرة، فيما يتصدر لاعب الوحدة، المغربي قائمة الأكثر عرضيات بـ71 عرضية، ويُعد لاعب الباطن، ماوريسيو الأكثر تشتيتًا للكرة بـ62 تشتيتًا.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر spl

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل الجولة التاسعة، كالتالي؛ انطلاق الجولة التاسعة، الشباب يتصدر برصيد 22 نقطة، ثم النصر بـ19 نقطة، ثم الاتحاد برصيد 18 نقطة، يليه الهلال بـ17 نقطة، بالتساوي مع التعاون.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @SPL

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز السادس برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع الطائي، ثم الفتح برصيد 12 نقطة، يليه أبها بـ10 نقاط، ويحتل الاتفاق المركز العاشر برصيد 9 نقاط، متساويًا مع الرائد.

ويحتل الوحدة المركز الـ12 برصيد 7 نقاط، ثم العدالة بـ4 نقاط، بالتساوي مع الخليج، يليه الفيحاء بنقطتين، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة واحدة.

الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر spl

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مهرجان الإبل يعلن فترة استئناف الحالات ومنها...
السعودية اليوم

مهرجان الإبل يعلن فترة استئناف الحالات ومنها...

السعودية اليوم
صالح الشهري ثالث أكبر لاعب يسجل للأخضر...
كأس العالم

صالح الشهري ثالث أكبر لاعب يسجل للأخضر...

كأس العالم
محام يوضح المدة بين إيقاف الخدمات والقبض...
السعودية اليوم

محام يوضح المدة بين إيقاف الخدمات والقبض...

السعودية اليوم
آلية تقديم طلب الزيارة الشخصية على منصة...
السعودية اليوم

آلية تقديم طلب الزيارة الشخصية على منصة...

السعودية اليوم
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2.214 حقيبة...
السعودية اليوم

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2.214 حقيبة...

السعودية اليوم
صحة الرياض: تدريب 1200 موجه صحي مدرسي
السعودية اليوم

صحة الرياض: تدريب 1200 موجه صحي مدرسي

السعودية اليوم
مواطنون ومقيمون في قبضة الأمن بسبب جرائم...
حصاد اليوم

مواطنون ومقيمون في قبضة الأمن بسبب جرائم...

حصاد اليوم
تحذير: عواصف رعدية وأمطار غزيرة بمكة المكرمة
السعودية اليوم

تحذير: عواصف رعدية وأمطار غزيرة بمكة المكرمة

السعودية اليوم