أبرز لقطات نهائي دوري المدارس للبنات 2022

نشر الحساب الرسمي لـ بطولة دوري المدارس عبر “تويتر” أبرز لحظات نهائي المسابقة للبنات، الذي أُقيم أمس بين مدرستي الثانوية الرابعة بالجبيل وثانوية دار الحنان.

وعرض حساب البطولة لقطات من المباراة النهائية، التي أُقيمت على ملعب أكاديمية نون في جدة، حيث فازت ثانوية دار الحنان على الثانوية الرابعة بالجبيل بنتيجة 2/ 1 في المباراة النهائية.

ملخص نهائي دوري المدارس

وتمكن فريق ثانوية دار الحنان من التقدم بالشوط الأول بهدف دون رد عن طريق سارة الرشيدي عند الدقيقة 18.

ونجحت اللاعبة دانا عبدالرزاق في إدراك التعادل، قبل أن تحرز جمانة الشريف هدف التقدم مجددًا، واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لينتهي نهائي دوري المدارس للبنات بفوز ثانوية دار الحنان بنتيجة 2/ 1.

وانطلق دوري المدارس للبنات 2022، يوم 10 ديسمبر الجاري، بمشاركة كل من؛ مدرسة الثانوية الرابعة عشرة بـ عرعر التابعة لمنطقة تعليم الحدود الشمالية، الثانوية التاسعة بعنيزة، الثانوية الرابعة بالجبيل، الثانوية الثالثة عشرة بالقريات، مدارس التربية الأهلية بالرياض، الأنجال الأهلية بالأحساء.

كما شارك كلٌّ من؛ ثانوية طلائع الغد بتبوك، الثانوية السابعة بحائل، مدارس أنوار الفيحاء الأهلية بالمدينة المنورة، ثانوية فاطمة بنت المنذر بالباحة، الثانوية الأولى بجازان، الثانوية الحادية عشرة بأبها، الثانوية الثالثة بنجران، ثانوية دار الحنان بجدة، مدرسة الأنجال الأهلية بالطائف، الثانوية الثامنة بمكة المكرمة.