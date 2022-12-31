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من الحديقة السرية إلى بينوكيو

أبرز 5 أعمال درامية بطولة Lee Jong Suk 

2022-12-31 الساعة 6:46
أبرز 5 أعمال درامية بطولة Lee Jong Suk 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

بعد إعلان نجم الدراما الكورية الشهير Lee Jong Suk عن ارتباطه رسميًا بالنجمة IU، تصدر محركات البحث العالمية؛ إذ تزايدت حركات تتبع أعماله الدرامية وحياته الشخصية.

أفضل أعمال Lee Jong Suk 

وأبرز موقع Allkpop أفضل أعمال الفنان الكوري ومنهم ما يلي:

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1- Secret Garden

يلتقي الرئيس التنفيذي لمتجر كبير بامرأة فقيرة عن طريق الصدفة، ورغم أن كليهما من عالمين مختلفين تمامًا إلا أنه بطريقة ما ينتهي بهما الأمر في علاقة رومانسية معًا.

2- School 2013

يتناول العمل قصة صبيين في سن المراهقة يتعين عليهما المرور بضغوط المدرسة الثانوية من ضرورة الحصول على درجات جيدة إلى التنمر والحفاظ على سمعة جيدة، وتمكن المسلسل من تقديم نظرة ثاقبة لنظام التعليم الكوري لم يكن العديدون على علم به.

أبرز 5 أعمال درامية لـ Lee Jong Suk 
3- I Hear Your Voice

يتمتع بطل المسلسل بموهبة خاصة تتمثل في قدرته على قراءة عقول الآخرين ويدرك ذلك بعدما شاهد بنفسه مقتل والده في جريمة قتل، ويحاول تعقب القاتل ليكتشف مفاجأة كبيرة بعد سنوات عديدة، والمسلسل بشكل عام هو واحد من أفضل أعمال Lee Jong Suk.

4- Doctor Stranger

يتم تدريب لي جونغ سوك في دور بارك هون ليصبح طبيبًا في كوريا الشمالية وهو عبقري في مجاله، لذلك يحاول الهرب إلى كوريا الجنوبية لكسب المزيد من المال.

5- Pinocchio

يحاول الصحفيان الطموحان العمل بجد لتحقيق أهدافهما، لكن نوايا الصحفي دال بو هو الحصول على الانتقام، أما إن ها فهي لديها متلازمة بينوكيو أي عدم القدرة على الكذب، ومن هنا تدور أحداث ملتوية في العمل الدرامي.

ارتباط Lee Jong Suk

ويُذكر أن لي جونغ سوك قال في بيان رسمي إنه دخل في ارتباط رسمي مع IU، وهما يحافظان على علاقة جدية.

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