أبرز 5 أعمال درامية بطولة Lee Jong Suk 

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بعد إعلان نجم الدراما الكورية الشهير Lee Jong Suk عن ارتباطه رسميًا بالنجمة IU، تصدر محركات البحث العالمية؛ إذ تزايدت حركات تتبع أعماله الدرامية وحياته الشخصية.
وأبرز موقع Allkpop أفضل أعمال الفنان الكوري ومنهم ما يلي:
يلتقي الرئيس التنفيذي لمتجر كبير بامرأة فقيرة عن طريق الصدفة، ورغم أن كليهما من عالمين مختلفين تمامًا إلا أنه بطريقة ما ينتهي بهما الأمر في علاقة رومانسية معًا.
يتناول العمل قصة صبيين في سن المراهقة يتعين عليهما المرور بضغوط المدرسة الثانوية من ضرورة الحصول على درجات جيدة إلى التنمر والحفاظ على سمعة جيدة، وتمكن المسلسل من تقديم نظرة ثاقبة لنظام التعليم الكوري لم يكن العديدون على علم به.
يتمتع بطل المسلسل بموهبة خاصة تتمثل في قدرته على قراءة عقول الآخرين ويدرك ذلك بعدما شاهد بنفسه مقتل والده في جريمة قتل، ويحاول تعقب القاتل ليكتشف مفاجأة كبيرة بعد سنوات عديدة، والمسلسل بشكل عام هو واحد من أفضل أعمال Lee Jong Suk.
يتم تدريب لي جونغ سوك في دور بارك هون ليصبح طبيبًا في كوريا الشمالية وهو عبقري في مجاله، لذلك يحاول الهرب إلى كوريا الجنوبية لكسب المزيد من المال.
يحاول الصحفيان الطموحان العمل بجد لتحقيق أهدافهما، لكن نوايا الصحفي دال بو هو الحصول على الانتقام، أما إن ها فهي لديها متلازمة بينوكيو أي عدم القدرة على الكذب، ومن هنا تدور أحداث ملتوية في العمل الدرامي.
ويُذكر أن لي جونغ سوك قال في بيان رسمي إنه دخل في ارتباط رسمي مع IU، وهما يحافظان على علاقة جدية.