أبرز 5 لقطات في مسيرة الأخضر بكأس العالم 2022

ودع الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد منافسات كأس العالم 2022، إلا أنه ظهر بشكل مميز، ليحصل على إشادة كبيرة من الوسط الرياضي.

الأخضر في مجموعته

وأنهى الأخضر مشواره في مونديال قطر 2022، محتلًا المركز الرابع في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط من الفوز على الأرجنتين، والخسارة ضد بولندا والمكسيك.

لقطات فارقة

ويُعد فوز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على نظيره الأرجنتيني نقطة مضيئة في مشوار الصقور بتاريخ مشاركاته بكأس العالم، حيث نجح في تحويل تأخره إلى انتصار تاريخي بثنائية عن طريق صالح الشهري وسالم الدوسري.

كما ظهر حارس المرمى محمد العويس بشكل مميز مع الأخضر في مونديال قطر، إلا أن تصديه الرائع عند الدقيقة 63 من أحداث مباراة الأرجنتين، كان له مفعول السحر في حصد الثلاث نقاط، وتوج بلقب أفضل لاعب في اللقاء.

إصابة سلمان الفرج والشهراني

وجاء خروج قائد الأخضر، سلمان الفرج في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لمواجهة الأرجنتين، كأبرز لقطات المنتخب السعودي في كأس العالم 2022، حيث تعرض لإصابة قوية حرمته من المشاركة في بقية المباريات.

وشهدت الدقائق الأخيرة من مباراة السعودية ضد الأرجنتين، تعرض ياسر الشهراني لإصابة خطيرة، وغادر إلى الرياض وخضع لأكثر من جراحة، ما أثر على أداء المنتخب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

حضور جماهيري مميز

وفي السياق ذاته، يُعد الحضور الجماهيري المميز من أبرز اللقطات التي زينت مشاركة الأخضر في مونديال قطر، حيث نال الجمهور إشادة كبيرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وكان يحضر بأعداد كبيرة من المدرجات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).