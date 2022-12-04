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بعد خروجه من مرحلة المجموعات

أبرز 5 لقطات في مسيرة الأخضر بكأس العالم 2022

2022-12-04 الساعة 6:31
أبرز 5 لقطات في مسيرة الأخضر بكأس العالم 2022
المواطن - مروة نبيل

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ودع الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد منافسات كأس العالم 2022، إلا أنه ظهر بشكل مميز، ليحصل على إشادة كبيرة من الوسط الرياضي.

الأخضر في مجموعته

وأنهى الأخضر مشواره في مونديال قطر 2022، محتلًا المركز الرابع في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط من الفوز على الأرجنتين، والخسارة ضد بولندا والمكسيك.

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المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

لقطات فارقة

ويُعد فوز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على نظيره الأرجنتيني نقطة مضيئة في مشوار الصقور بتاريخ مشاركاته بكأس العالم، حيث نجح في تحويل تأخره إلى انتصار تاريخي بثنائية عن طريق صالح الشهري وسالم الدوسري.

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @SaudiNT

كما ظهر حارس المرمى محمد العويس بشكل مميز مع الأخضر في مونديال قطر، إلا أن تصديه الرائع عند الدقيقة 63 من أحداث مباراة الأرجنتين، كان له مفعول السحر في حصد الثلاث نقاط، وتوج بلقب أفضل لاعب في اللقاء.

دوري روشن - محمد العويس في مونديال 2022
العويس – المصدر @SaudiNT

إصابة سلمان الفرج والشهراني

وجاء خروج قائد الأخضر، سلمان الفرج في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لمواجهة الأرجنتين، كأبرز لقطات المنتخب السعودي في كأس العالم 2022، حيث تعرض لإصابة قوية حرمته من المشاركة في بقية المباريات.

إصابة سلمان الفرج
الفرج

وشهدت الدقائق الأخيرة من مباراة السعودية ضد الأرجنتين، تعرض ياسر الشهراني لإصابة خطيرة، وغادر إلى الرياض وخضع لأكثر من جراحة، ما أثر على أداء المنتخب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ياسر الشهراني
لاعبو الأخضر يدعمون الشهراني – المصدر @SaudiNT

حضور جماهيري مميز

وفي السياق ذاته، يُعد الحضور الجماهيري المميز من أبرز اللقطات التي زينت مشاركة الأخضر في مونديال قطر، حيث نال الجمهور إشادة كبيرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وكان يحضر بأعداد كبيرة من المدرجات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

جماهير المنتخب السعودي
جماهير المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

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