أبشر تتيح إسقاط المركبات دون غرامات أو رسوم

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أطلقت منصة أبشر خدمة جديدة تتيح إسقاط المركبات من دون غرامات أو رسوم، حتى انتهاء المهلة التصحيحية في 1 مارس 2023م.
وأوضحت منصة أبشر، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أن إسقاط المركبات خدمة أطلقتها وزارة الداخلية عبر منصة أبشر تتيح التعرف على مراكز منشآت بيع المركبات الملغى تسجيلها، ومكابس للحديد معتمدة لإسقاط المركبات.
وأشارت إلى أنواع المركبات التي يمكن إسقاطها من خلال المراكز المعتمدة، وهي:
ـ مركبة خصوصي.
ـ مركبة نقل عام.
ـ مركبة نقل خاص.
ـ حافلة صغيرة عامة.
ـ حافلة صغيرة خاصة.
ـ مركبة أجرة.
ـ مركبة أشغال عامة.
ـ دراجة نارية.