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تم إعلانه في إبريل لأول مرة

أبل تضم أجهزة سطح المكتب لبرنامج إصلاح الخدمة الذاتية

2022-12-22 الساعة 9:08
أبل تضم أجهزة سطح المكتب لبرنامج إصلاح الخدمة الذاتية
المواطن - متابعة

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وسعت شركة أبل، برنامج الإصلاح الذاتي مرة أخرى، حيث يمكن للأشخاص في الولايات المتحدة محاولة إصلاح المشكلات مع M1 iMac وM1 Mac mini وMac Studio وApple Studio Display بأنفسهم باستخدام قطع غيار أصلية وأدلة إصلاح وأدوات.

وأعلنت الشركة، في بيان لها، أن تصميم برنامج الإصلاح الذاتي تم لأولئك الذين لديهم الوقت والصبر والمهارات والثقة لإجراء الإصلاحات في المنزل، بدلًا من أخذ أجهزتهم المعطلة إلى متجر Apple أو متجر إصلاح تابع لجهة خارجية، أو شحنه إلى Apple، وفقًا لتقرير engadget.

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وأوضحت الشركة أنه يمكن شراء جميع الأجزاء واستئجار الأدوات التي تحتاجها، ولكن عند الخروج ستحتاج إلى إدخال رمز من الدليل ذي الصلة لإظهار أنك قد قرأت المستند بالفعل.

برنامج إصلاح الخدمة الذاتية

جدير بالذكر أن برنامج إصلاح الخدمة الذاتية انطلق لأول مرة في إبريل من خلال تقديم أدلة وأجزاء لطرازات مختارة من iPhone في الولايات المتحدة، ومنذ ذلك الحين وسع البرنامج ليشمل أجهزة كمبيوتر Mac المحمولة والمزيد من المناطق.

وقدمت الشركة البرنامج قبل قواعد الحق في الإصلاح التي من المحتمل أن تدخل حيز التنفيذ في الولايات المتحدة وأوروبا.

تعزيز المنافسة

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في عام 2021 أمرًا تنفيذيًّا يركز على تعزيز المنافسة في الاقتصاد الأمريكي ومنها بالأخص قطاع التكنولوجيا من بين قطاعات أخرى.

كما حثت لجنة التجارة الفيدرالية على حظر القيود المانعة للمنافسة على استخدام ورش إصلاح مستقلة أو القيام بإصلاحات DIY للأجهزة والمعدات الخاصة بك.

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