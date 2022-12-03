أبل تطلق تحديثًا جديدًا لأنظمة هواتفها

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أعلنت أبل عن إطلاق نسخة محدثة من أنظمة iOS المخصصة لهواتف آيفون.
وأوضحت الشركة أن نسخة iOS 16.1.2 الجديدة حملت معها العديد من الإصلاحات المهمة التي تعالج أمن بيانات الهواتف، فضلا عن بعض الميزات الجديدة التي تزيد من كفاءة هذه الأجهزة.
وأشارت أبل إلى أن النسخة الجديدة من برنامج التشغيل ستحسن عمل هواتف آيفون مع الشبكات اللاسلكية لشركات الاتصال الخلوي، وخصوصا بالنسبة لهواتف iPhone 14 و iPhone 14 Pro.
وحمل التحديث الجديد لهواتف آيفون بنسختها الأخيرة ميزة لضمان سلامة المستخدمين، فعند استشعار الهاتف لوجود حادث في السيارة التي يوجد فيها المستخدم يقوم نظام التشغيل تلقائيا بطلب النجدة من خدمات الطوارئ، ويحدد الموقع الذي يوجد فيه الهاتف.
وكانت آبل قد أشارت سابقا إلى أن ميزة Crash Detection الجديدة تتفعل تلقائيا عند اكتشاف خلل معين في عمل مستشعرات G-force، وأن هذه الميزة قد تساهم في إنقاذ الكثير من الأرواح.
وتجدر الإشارة إلى أن أبل كانت قد طرحت الشهر الماضي تحديثا لأنظمة iOS، عالجت معه بعض المشكلات في عمل هواتفها، منها مشكلات التأخير في الإشعارات، وعالجت مشكلات عمل الميكروفون أثناء المكالمات عبر CarPlay .