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أبل توفّر حماية أكبر لبيانات مستخدميها بأدوات جديدة

2022-12-08 الساعة 8:51
أبل توفّر حماية أكبر لبيانات مستخدميها بأدوات جديدة
المواطن - فريق التحرير

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طرحت شركة أبل، أدوات جديدة توفّر حماية أكبر حماية للبيانات الشخصية والمهنية لمستخدميها من المتسللين والسلطات، الأمر الذي قد يثير استياء الحكومات التي تحرص على تمكين سلطات إنفاذ القانون من ولوج هذه البيانات.

أهمية الأدوات

ووفقًا لهذه الأدوات، سيتمكن مستخدمو خدمة آي كلاود السحابية للتخزين قريبًا من اختيار وضعية حماية البيانات المتقدمة، التي تتولى تشفير تسعة أنواع محتوى إضافية من بينها الصور.

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ولفتت الشركة المصنعة لهواتف آيفون الذكية إلى أن 14 فئة، ككلمات المرور والمعلومات الصحية، سبق أن شُفِّرَت.

حماية غالبية البيانات

وقال إيفان كرستيتش، المسؤول عن أنظمة الأمان في أبل: إن مستخدمي آي كلاود سيتمكنون من حماية الغالبية العظمى من بياناتهم الأكثر أهمية من خلال التشفير من طرف إلى طرف بحيث لا يمكن فك تشفيرها إلا على أجهزتهم الموثوق بها.

ولن يُستثنى من تقنية الحماية الشاملة هذه إلا صندوق “آي كلاود” البريدي وقائمة الأشخاص والرزنامة؛ حرصًا على الحفاظ على إمكان التشغيل البيني مع الأنظمة الأخرى.

وتستخدم أبل أصلًا التشفير من طرف إلى طرف على خدمة المحادثة آي ميسدج، وكذلك تفعل واتساب (ميتا) وتطبيقات الاتصال الأخرى. ويتيح هذا النظام تشويش الرسائل، بحيث لا يمتلك سوى المرسل والمرسل إليه المفاتيح لقراءتها.

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