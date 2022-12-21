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بعد تعادلهما إيجابيًا

أبها والتعاون إلى الأشواط الإضافية

2022-12-21 الساعة 5:43
أبها والتعاون إلى الأشواط الإضافية
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الثاني من مباراة أبها والتعاون ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس الملك، بالتعادل بهدفين لكل منهما، .

تعادل إيجابي

وانطلقت مباراة أبها والتعاون التي أُقيمت على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وضغط الفريقان بقوة، قبل أن ينجح زعيم الجنوب في هز الشباك عند الدقيقة 16.

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ومر كايسيدو وانفرد بالمرمى ليسدد الكرة ويهز الشباك بالهدف الأول، وانتفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بحثًا عن تعديل النتيجة، وأطلق كاكو تسديدة قوية مرت بجوار القائم عند الدقيقة 25.

أبها ضد التعاون
جانب من المباراة – المصدر @KingCupSA

كاكو يتعادل بمباراة أبها والتعاون

واستغل كاكو خطأ الحارس في تمرير الكرة، وسددها بخارج منطقة الجزاء ليسجل هدف التعادل عند الدقيقة 30، وكاد نواف الصعدي أن يحرز الهدف الثاني لأبها عند الدقيقة 42، إلا أنه أهدر الفرصة بغرابة.

وأطلق صالح العمري تسديدة قوية في الوقت بدل الضائع، إلا أنها مرت فوق العارضة، واستمرت المحاولات ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة أبها والتعاون بالتعادل بنتيجة 1/1.

التعاون في كأس الملك
لاعبو سكري القصيم – المصدر @KingCupSA

محاولات مستمرة

وكاد سعد بقير أن يسجل الهدف الثاني من كرة ثابتة عند الدقيقة 49، إلا أنها مرت أعلى المرمى، وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ضغطه قبل أن ينقذ أشرف المهديوي الموقف ويبعد الكرة عند الدقيقة 58.

ولعب سعد بقير كرة عرضية مميزة، قابلها ساري عمر برأسية رائعة، إلا أنها ارتطمت بالقائم عند الدقيقة 67، واستمرت المحاولات في مباراة أبها والتعاون لتسجيل هدف في الدقائق المتبقية وخطف التأهل.

أبها ضد التعاون
جانب من المباراة – المصدر @KingCupSA

التعاون يسجل وبقير يحرز هدفًا قاتلًا

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، نفذها كاكو بنجاح ليهز الشباك بالهدف الثاني عند الدقيقة 84، لتشتعل المباراة بحثًا عن هدف جديد.

وواصل الفريقان الضغط لتسجيل هدف آخر، وسط تألق دفاعي، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لزعيم الجنوب، سددها سعد بقير بنجاح عند الدقيقة 94، لينتهي الشوط الثاني بتعادل أبها والتعاون، ويتم لعب أشواط إضافية لحسم المتأهل.

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