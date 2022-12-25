أبها يبحث عن الفوز الأول أمام العدالة

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لمواصلة تألقه في المواجهات الأخيرة، وتحقيق الفوز على العدالة اليوم في دوري روشن السعودي.

العدالة ضد أبها

ويلعب العدالة ضد أبها عند الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 4 نقاط، فيما يقع أبها في المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

أبرز أرقام الفريقين

وتُعد مباراة العدالة ضد أبها اليوم هي الثالثة بين الفريقين ضمن منافسات دوري المحترفين، ولم ينجح زعيم الجنوب في الفوز بأي لقاء، حيث خسر مرة وتعادل في أخرى، ما يحفز لاعبيه لتحقيق أول انتصار اليوم.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث فاز مرة وتعادل أخرى وخسر 7 مرات، واكتفى بتسجيل 5 أهداف فقط، فيما استقبلت شباكه 18 هدفًا.

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في تحقيق الفوز 4 مرات في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وخسر مثلهم وتعادل مرة، ونجح في تسجيل 11 هدفًا واهتزت شباكه 16 مرة.

ويملك الفريقان إحصائية متشابهة في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، حيث إنهما سجلا 60% من أهدافهما في النصف ساعة الأخيرة من المباريات.