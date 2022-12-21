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بعد الفوز على التعاون

أبها يتأهل لربع نهائي كأس الملك

2022-12-21 الساعة 6:33
أبها يتأهل لربع نهائي كأس الملك
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة أبها ضد التعاون ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس الملك، بفوز زعيم الجنوب بنتيجة 4/3، وتأهله إلى ربع النهائي.

تعادل إيجابي

وبدأت مواجهة أبها ضد التعاون التي أُقيمت على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وضغط الفريقان بقوة، قبل أن ينجح زعيم الجنوب في هز الشباك عند الدقيقة 16.

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ومر كايسيدو وانفرد بالمرمى ليسدد الكرة ويهز الشباك بالهدف الأول، وانتفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بحثًا عن تعديل النتيجة، وأطلق كاكو تسديدة قوية مرت بجوار القائم عند الدقيقة 25.

أبها ضد التعاون
جانب من المباراة – المصدر @KingCupSA

واستغل كاكو خطأ الحارس في تمرير الكرة، وسددها بخارج منطقة الجزاء ليسجل هدف التعادل عند الدقيقة 30، وكاد نواف الصعدي أن يحرز الهدف الثاني لأبها عند الدقيقة 42، إلا أنه أهدر الفرصة بغرابة.

وأطلق صالح العمري تسديدة قوية في الوقت بدل الضائع، إلا أنها مرت فوق العارضة، واستمرت المحاولات ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة أبها والتعاون بالتعادل بنتيجة 1/1.

أبها والتعاون
جانب من المباراة – المصدر @KingCupSA

محاولات مستمرة

وكاد سعد بقير أن يسجل الهدف الثاني من كرة ثابتة عند الدقيقة 49، إلا أنها مرت أعلى المرمى، وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ضغطه قبل أن ينقذ أشرف المهديوي الموقف ويبعد الكرة عند الدقيقة 58.

ولعب سعد بقير كرة عرضية مميزة، قابلها ساري عمر برأسية رائعة، إلا أنها ارتطمت بالقائم عند الدقيقة 67، واستمرت المحاولات في مباراة أبها والتعاون لتسجيل هدف في الدقائق المتبقية وخطف التأهل.

أبها ضد التعاون
جانب من المباراة – المصدر @KingCupSA

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، نفذها كاكو بنجاح ليهز الشباك بالهدف الثاني عند الدقيقة 84، لتشتعل المباراة بحثًا عن هدف جديد.

وواصل الفريقان الضغط لتسجيل هدف آخر، وسط تألق دفاعي، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لزعيم الجنوب، سددها سعد بقير بنجاح عند الدقيقة 94، لينتهي الشوط الثاني بتعادل أبها ضد التعاون، ويتم لعب أشواط إضافية.

أبها والتعاون
جانب من المباراة – المصدر @KingCupSA

فوز قاتل لأبها

ومع بداية الشوط الأول الإضافي، نجح عبدالفتاح آدم في تسجيل الهدف الثالث لأبها بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 97، قبل أن ينجح في إحراز الهدف الرابع عند الدقيقة 106.

وانطلق الشوط الثاني الإضافي بشكل سريع، ونجح تاوامبا في تسجيل الهدف الثالث برأسية عند الدقيقة 107، وأنقذ القائم زعيم الجنوب من هدف التعادل عند الدقيقة 109، قبل أن يتصدى إيباسي لتسديدة خطيرة من كاكو عند الدقيقة 116.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب زعيم الجنوب، محمد الكنيدري عند الدقيقة 118، وأضاع سكري القصيم فرصة خطيرة أنقذها الدفاع، لتنتهي المباراة بفوز أبها ضد التعاون وتأهله إلى ربع نهائي كأس الملك.

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