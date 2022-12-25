أبها يهزم العدالة ويصعد مركزًا بـ ترتيب دوري روشن

حقق الفريق الكروي الأول بنادي أبها فوزًا مهمًا على نادي العدالة بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

فوز ثمين

وكان اللاعب نواف الصعدي منح التقدم لزعيم الجنوب بالدقيقة الـ12.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء، بتقدم زعيم الجنوب بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر اللقاء نجح التونسي سعد بقير في إحراز الهدف الثاني لزعيم الجنوب بالدقيقة الـ64.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد أبها 16 نقطة في المركز السابع، بعد أن كان في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد العدالة عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.