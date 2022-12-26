أبو بكر وإيغالو سلاحا النصر والهلال

تشهد مواجهة النصر والهلال اليوم منافسة خاصة بين الثنائي الهجومي الكاميروني فينسنت أبو بكر والنيجيري أوديون إيغالو، حيث يطمح كل منهما في مواصلة التألق.

مباراة النصر والهلال

ويحتضن ملعب مرسول بارك في الرياض، مباراة النصر والهلال، اليوم الاثنين عند الساعة الثامنة والنصف مساء، وذلك في ختام مواجهات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي.

ويتصدر النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع الشباب الذي يملك مباراة مؤجلة، وبفارق نقطتين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صاحب المركز الثالث.

أرقام أبو بكر وإيغالو هذا الموسم

وتأمل جماهير النصر والهلال في استمرار تألق فينسنت أبو بكر وإيغالو خلال ديربي اليوم، حيث يُعدان من العناصر الأساسية في صفوفهما، ولعبا دورًا بارزًا في انتصاراتهما الأخيرة.

وشارك فينسنت أبو بكر في 9 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل 3 أهداف، وصنع 5 فرص، وقام بـ8 تسديدات على المرمى، وله 5 مراوغات ناجحة.

على الجانب الآخر، لعب المهاجم الهلالي، أوديون إيغالو 9 مواجهات في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وساهم في تسجيل 6 أهداف، حيث نجح في هز الشباك 5 مرات وقدم تمريرة حاسمة، وصنع 4 فرص، وله 11 تسديدة على المرمى، كما قام بـ4 مراوغات ناجحة.