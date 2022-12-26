Icon

نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي Icon صورة فضائية.. نصف سماء السعودية مغطاة بالغيوم Icon بدء صرف تعويضات العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء Icon موجز “المواطن” ليوم الأحد 25 ديسمبر Icon أكثر من 150 براند في معرض العطور وجولة مميزة بعدسة “المواطن” Icon دفع 516 مليون ريال إيجارات لسكان الأحياء المطورة بجدة Icon الصندوق العقاري: إيداع 900 مليون ريال في حسابات مُستفيدي سكني Icon أمريكا ترغب بإعادة بناء الثقة مع السعودية بأي ثمن Icon تراجع حالات كورونا.. 23 إصابة جديدة وتعافي 35 Icon هل تكون المركبات الصغيرة جدًّا حلًّا لـ الزحام في السعودية؟ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في ديربي الرياض اليوم

أبو بكر وإيغالو سلاحا النصر والهلال

2022-12-26 الساعة 4:59
أبو بكر وإيغالو سلاحا النصر والهلال
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

تشهد مواجهة النصر والهلال اليوم منافسة خاصة بين الثنائي الهجومي الكاميروني فينسنت أبو بكر والنيجيري أوديون إيغالو، حيث يطمح كل منهما في مواصلة التألق.

مباراة النصر والهلال

ويحتضن ملعب مرسول بارك في الرياض، مباراة النصر والهلال، اليوم الاثنين عند الساعة الثامنة والنصف مساء، وذلك في ختام مواجهات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
Img

كاكو يخطف الأنظار مع التعاون

Img

الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

ويتصدر النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع الشباب الذي يملك مباراة مؤجلة، وبفارق نقطتين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صاحب المركز الثالث.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

أرقام أبو بكر وإيغالو هذا الموسم

وتأمل جماهير النصر والهلال في استمرار تألق فينسنت أبو بكر وإيغالو خلال ديربي اليوم، حيث يُعدان من العناصر الأساسية في صفوفهما، ولعبا دورًا بارزًا في انتصاراتهما الأخيرة.

فينسبنت أبو بكر
أبو بكر – المصدر @AlNassrFC

وشارك فينسنت أبو بكر في 9 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل 3 أهداف، وصنع 5 فرص، وقام بـ8 تسديدات على المرمى، وله 5 مراوغات ناجحة.

على الجانب الآخر، لعب المهاجم الهلالي، أوديون إيغالو 9 مواجهات في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وساهم في تسجيل 6 أهداف، حيث نجح في هز الشباك 5 مرات وقدم تمريرة حاسمة، وصنع 4 فرص، وله 11 تسديدة على المرمى، كما قام بـ4 مراوغات ناجحة.

إيغالو
إيغالو – المصدر @Alhilal_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

منتخب كرواتيا متخصص أشواط إضافية
الرياضة

منتخب كرواتيا متخصص أشواط إضافية

الرياضة
خليل البلوشي: السعودية قادرة على تخطي المكسيك
كأس العالم

خليل البلوشي: السعودية قادرة على تخطي المكسيك

كأس العالم
مقارنة الأكلات الشتوية في سهيل والحميمين والعقارب
السعودية اليوم

مقارنة الأكلات الشتوية في سهيل والحميمين والعقارب

السعودية اليوم
الدفاع المدني: توخوا الحيطة لاحتمالية هطول أمطار...
السعودية اليوم

الدفاع المدني: توخوا الحيطة لاحتمالية هطول أمطار...

السعودية اليوم
انفجارات وقتلى في قاعدة جوية روسية
العالم

انفجارات وقتلى في قاعدة جوية روسية

العالم
محمد رمضان يرقص مع مضيفة بداخل طائرة...
مشاهير

محمد رمضان يرقص مع مضيفة بداخل طائرة...

مشاهير
جماهير فرنسية تُطالب بإعادة نهائي كأس العالم...
كأس العالم

جماهير فرنسية تُطالب بإعادة نهائي كأس العالم...

كأس العالم
ديشامب قد يؤجل حلم زيدان مع فرنسا
آخر الاخبار

ديشامب قد يؤجل حلم زيدان مع فرنسا

آخر الاخبار