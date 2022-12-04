أبو نخاع: إصابة ياسر الشهراني لخبطت المنتخب

انتقد صالح أبو نخاع رئيس نادي ضمك السابق الأوضاع في المجال الرياضي في المملكة، مشيرًا إلى أن إصابة ياسر الشهراني تسببت في لخبطة المنتخب السعودي خلال منافسات كأس العالم 2022 بقطر.

إصابة ياسر الشهراني مؤثرة

وكان أبو نخاع تحدث في تصريحات تلفزيونية قائلًا: ” إصابة الشهراني لخبطت الأخضر لأنه لايوجد ظهير أيسر، يعوض غيابه، وإصابته تجعلنا ننادي بضرورة جلوس أصحاب الخبرات في المجال الرياضي وأن يتم توقف دخول أشخاص ليس لهم أي سابق خبرة في المجال الرياضي للعمل فيه”.

وأضاف: ” المجال الرياضي في المملكة أصبح مجالاً لأي شخص لم يوفق في جانب آخر أو مجال آخر وهذا أمر خاطئ”.

وكان الشهراني تعرض للإصابة في مباراة السعودية والأرجنتين يوم 22 نوفمبر الماضي في الجولة الأولى من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022، بعد ارتطام قوي مع الحارس محمد العويس في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.