أب وابنته يتحديان بالأكل وسط العاصفة الثلجية

اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأب وبنته يتناولان وجبة العشاء وسط عاصفة ثلجية قوية تجتاح البلاد وصفت بالأسوأ منذ عقود، فيما حصد الفيديو ملايين المشاهدات.

The winter storm didn’t stop two Buffalo Bills fans from having their dinner outside. The father-daughter duo donned Bills gear and ate burgers amid blizzard conditions. https://t.co/DTjjIUaCNx pic.twitter.com/N9fG0CrQf4

— ABC News (@ABC) December 27, 2022