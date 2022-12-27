أب وابنته يتحديان بالأكل وسط العاصفة الثلجية

اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأب وبنته يتناولان وجبة العشاء وسط عاصفة ثلجية قوية تجتاح البلاد وصفت بالأسوأ منذ عقود، فيما حصد الفيديو ملايين المشاهدات.

العاصفة الثلجية

ولم تمنع العاصفة الشتوية اثنين من مشجعي بوفالو بيلز من تناول العشاء في الخارج. وارتدى الثنائي الأب وابنته قمصان صيفية لفريق بيلز، وأكلا البطاطا المقلية والبرجر وسط ظروف عاصفة ثلجية، بحسب فيديو نشرته إيه بي سي نيوز.

وقالت ناتالي إنها طلبت من والدها المشاركة في الفيديو لأنها كانت فكرة مضحكة. وأضافت: كنا في الخارج (في الفناء) لمدة دقيقة واحدة فقط لتحقيق ذلك. كنا نأكل البرجر والبطاطا المقلية التي تم طهيها هنا في المنزل. بعد الفيديو، ركضت للداخل وانتهى بي الأمر بالتعثر في الثلج وسقطت.

إعلان الطوارئ

يأتي الفيديو صادق الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، على إعلان الطوارئ لتقديم الدعم لولاية نيويورك الأكثر تضررًا من العاصفة الثلجية.

وارتفعت حصيلة العاصفة الثلجية التي تضرب الولايات المتحدة إلى 50 قتيلًا على الأقل في 12 ولاية أمريكية. وقالت دائرة الأرصاد الجوية الأمريكية إن حوالي 60% من سكان الولايات المتحدة تلقوا تحذيرات متعلقة بالعاصفة. وعطلت العاصفة الثلجية الحياة وتسببت بخسائر كبيرة في نيويورك على الأخص.

كما تجاوز مجموع الرحلات الجوية الملغاة منذ بداية العاصفة 11 ألف رحلة، وفقًا لموقع التتبع الجوي.