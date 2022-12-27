أب وابنته يتحديان بالأكل وسط العاصفة الثلجية

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اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأب وبنته يتناولان وجبة العشاء وسط عاصفة ثلجية قوية تجتاح البلاد وصفت بالأسوأ منذ عقود، فيما حصد الفيديو ملايين المشاهدات.
The winter storm didn’t stop two Buffalo Bills fans from having their dinner outside. The father-daughter duo donned Bills gear and ate burgers amid blizzard conditions. https://t.co/DTjjIUaCNx pic.twitter.com/N9fG0CrQf4قد يهمّك أيضاً
— ABC News (@ABC) December 27, 2022
ولم تمنع العاصفة الشتوية اثنين من مشجعي بوفالو بيلز من تناول العشاء في الخارج. وارتدى الثنائي الأب وابنته قمصان صيفية لفريق بيلز، وأكلا البطاطا المقلية والبرجر وسط ظروف عاصفة ثلجية، بحسب فيديو نشرته إيه بي سي نيوز.
وقالت ناتالي إنها طلبت من والدها المشاركة في الفيديو لأنها كانت فكرة مضحكة. وأضافت: كنا في الخارج (في الفناء) لمدة دقيقة واحدة فقط لتحقيق ذلك. كنا نأكل البرجر والبطاطا المقلية التي تم طهيها هنا في المنزل. بعد الفيديو، ركضت للداخل وانتهى بي الأمر بالتعثر في الثلج وسقطت.
يأتي الفيديو صادق الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، على إعلان الطوارئ لتقديم الدعم لولاية نيويورك الأكثر تضررًا من العاصفة الثلجية.
وارتفعت حصيلة العاصفة الثلجية التي تضرب الولايات المتحدة إلى 50 قتيلًا على الأقل في 12 ولاية أمريكية. وقالت دائرة الأرصاد الجوية الأمريكية إن حوالي 60% من سكان الولايات المتحدة تلقوا تحذيرات متعلقة بالعاصفة. وعطلت العاصفة الثلجية الحياة وتسببت بخسائر كبيرة في نيويورك على الأخص.
كما تجاوز مجموع الرحلات الجوية الملغاة منذ بداية العاصفة 11 ألف رحلة، وفقًا لموقع التتبع الجوي.