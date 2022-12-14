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ماتوا في حضن بعضهم

أب يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة بحياة أبنائه الـ3 قبل موتهم حرقًا

2022-12-14 الساعة 12:49
أب يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة بحياة أبنائه الـ3 قبل موتهم حرقًا
المواطن - فريق التحرير

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استيقظ الأهالي في محافظة القليوبية المصرية، على مأساة كبيرة، حيث لقي ثلاثة أشقاء حتفهم إثر حريق نشب بغرفة نومهم بسبب ماس كهربائي.

وشيعت القناطر الخيرية بالمحافظة، الأشقاء الثلاثة الذين لقّبهم أهل القرية بـعصافير الجنة، بعد أن توفوا في هذا الحادث الأليم.

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تفاصيل الوقعة

وفي حديثه لوسائل الإعلام المصرية، قال والد الضحايا، محمد عواض سالم: إنه حضر يوم الواقعة إلى منزله في تمام الساعة 10:30 مساءً، وتوجه إلى حجرة نومه، وكان معه ابنه الصغير حمزة.

وكان الابن الأكبر يوسف محمد عواد (16 سنة) طالب بالصف الأول الثانوي بالمعهد الأزهري بالقناطر الخيرية، وشقيقته شروق (12 سنة) طالبة بالصف الثاني الإعدادي، وشقيقهما الأصغر عواد (8 سنوات) طالب في الصف الرابع الابتدائي، ينامون في غرفة مستقلة، وفزع على صراخ الأهالي ومَن بالمنزل لنشوب حريق بدايته كانت غرفتهم بسبب ماس كهربائي.

واسترسل الوالد المكلوم، رفض الابن الأكبر الخروج من الغرفة دون إخوته، الذين حاولوا الخروج معه لكن النار حاصرتهم خلال دقائق وماتوا وانقطع الصوت داخل الحجرة.

رفض الخروج

وأكمل قائلًا: ابني الكبير مات وهو حاضن أخته، وشقيقهما الثالث لفظ أنفاسه على سريره، والنار مسكت في أجسادهم، مضيفًا: ماتوا في حضن بعض.

وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا بنشوب حريق بمنزل بالقناطر ووجود وفيات في الحريق، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء، ونقل الجثث إلى المستشفى.

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