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في الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد يستعيد توازنه

2022-12-30 الساعة 11:50
أتلتيكو مدريد يستعيد توازنه
المواطن - فريق التحرير

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استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد توازنه في الدوري الإسباني الممتاز بالفوز على إلتشي، بعد معاناته في المباريات الأخيرة.

الفوز ضد إلتشي

ولعب أتلتيكو مدريد ضد إلتشي بالأمس، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ونجح الروخي بلانكوس في الفوز بهدفين دون رد سجلهما، البرتغالي جواو فيليكس وألفارو موراتا عند الدقيقتين 56 و74.

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ورفع الروخي بلانكوس رصيده إلى 27 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إلتشي عند 4 نقاط، علمًا بأنه لم يُحقق أي فوز حتى الآن.

أتلتيكو مدريد ضد إلتشي
جانب من المباراة – المصدر @atletienglish

أتلتيكو مدريد ينتفض

وجاء فوز أتلتيكو مدريد ضد إلتشي، ليُنهي سلسلة سلبية له في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث غابت عنه الانتصارات في الجولات الثلاث الماضية، بعدما خسر أمام قادش ومايوركا، وتعادل مع إسبانيول.

أتلتيكو مدريد ضد إلتشي
جانب من المباراة – المصدر @elchecf

كما عانى الروخي بلانكوس في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث لم يُقدم الأداء المتوقع في مرحلة المجموعات، ليودع البطولة، بعدما اكتفى بتحقيق فوز وحيد، والتعادل مرتين، والخسارة في 3 لقاءات.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد لمواصلة انتفاضته، وتجاوز عقبة ريال أوفييدو ضمن منافسات دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، يوم الأربعاء المقبل، والتأهل إلى الدور التالي، قبل الاصطدام بعقبة برشلونة في الدوري.

أتلتيكو مدريد
لاعبو أتلتيكو – المصدر @atletienglish

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