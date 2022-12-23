أتلتيكو مدريد يُفكر في التخلص من جواو فليكس

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يطمح نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في التخلص من لاعبه البرتغالي جواو فليكس في يناير المقبل بعد تراجع مستواه مؤخرًا.
وقالت صحيفة Daily Record البرتغالية: إن الأتلتيكو يفكر في إعارة فليكس في يناير وخلال فترة الانتقالات الشتوية، بسبب مشاكل اللعب المالي النظيف.
ويرغب كل من آرسنال ومانشستر يونايتد في ضم فليكس، حيث سيحصل الأتلتيكو على 8 ملايين جنيه إسترليني مقابل إعارة فليكس.
وكان فليكس ظهر بأداء باهت مع المنتخب البرتغالي في كأس العالم 2022 بقطر.
يذكر أن فليكس كان انضم لنادي أتلتيكو مدريد في عام 2019 قادمًا من فريق بنفيكا البرتغالي، كما يلعب مع المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم منذ عام 2019.