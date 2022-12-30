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بعد فوز الأرجنتين على فرنسا بالنهائي

أتلتيكو مدريد يُكرم أبطال مونديال 2022

2022-12-30 الساعة 7:30
أتلتيكو مدريد يُكرم أبطال مونديال 2022
المواطن - محمد سمعه

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كرم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لاعبيه الذين مثلوا منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2022، وذلك بعد فوز منتخب التانجو باللقب الثالث في تاريخه.

وقبل انطلاق مباراة، الأتلتيكو ضد إلتشي، كرم النادي وجماهير الروخي بلانكوس اللاعبين أنخيل كوريا ورودريجو دي بول ومولينا الذين ساهموا في فوز الأرجنتين بلقب كأس العالم في قطر.

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كما كرم النادي، الفرنسي أنطوان جريزمان الحاصل على الميدالية الفضية، بعد احتلال منتخب فرنسا للمركز الثاني في المونديال، كما كرم النادي الإسباني، لاعبه الكرواتي إيفو جربيتش بعد فوز منتخب كرواتيا ببرونزية مونديال قطر.

وكان الأتلتيكو حقق الفوز على إلتشي بثنائية دون رد، حيث سجل كل من جواو فليكس وألفارو موراتا ثنائية الأتلتيكو في تلك المباراة.

أتلتيكو مدريد ثالث الترتيب

ويتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة وبفارق 10 نقاط عن نادي برشلونة المتصدر.

أتلتيكو مدريد

وتُقام اليوم الجمعة 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري الإسباني، حيث يلعب خيتافي ضد ريال مايوركا حاليًا، وسيواجه سيلتا فيجو، فريق إشبيلية، بينما يلعب ألميريا ضد قاديش، وسيواجه ريال مدريد مساء اليوم خصمه فريق بلد الوليد.

أتلتيكو مدريد وإلتشي - ألفارو موراتا

وغدًا السبت، تُقام 3 مباريات في الجولة الـ15 وهم ” برشلونة ضد إسبانيول، ريال سوسيداد ضد أوساسونا، فياريال ضد فالنسيا”.

أتلتيكو مدريد

وفي بداية الجولة الـ15، تعادل جيرونا مع رايو فاييكانو أمس بنتيجة 2-2، وتعادل ريال بيتيس مع نادي أتلتيك بيلباو بدون أهداف، أما الأتلتيكو ففاز على إلتشي بنتيجة 2-0.

أتلتيكو مدريد

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