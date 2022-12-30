أتلتيكو مدريد يُكرم أبطال مونديال 2022

الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين
كرم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لاعبيه الذين مثلوا منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2022، وذلك بعد فوز منتخب التانجو باللقب الثالث في تاريخه.
وقبل انطلاق مباراة، الأتلتيكو ضد إلتشي، كرم النادي وجماهير الروخي بلانكوس اللاعبين أنخيل كوريا ورودريجو دي بول ومولينا الذين ساهموا في فوز الأرجنتين بلقب كأس العالم في قطر.
كما كرم النادي، الفرنسي أنطوان جريزمان الحاصل على الميدالية الفضية، بعد احتلال منتخب فرنسا للمركز الثاني في المونديال، كما كرم النادي الإسباني، لاعبه الكرواتي إيفو جربيتش بعد فوز منتخب كرواتيا ببرونزية مونديال قطر.
وكان الأتلتيكو حقق الفوز على إلتشي بثنائية دون رد، حيث سجل كل من جواو فليكس وألفارو موراتا ثنائية الأتلتيكو في تلك المباراة.
ويتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة وبفارق 10 نقاط عن نادي برشلونة المتصدر.
وتُقام اليوم الجمعة 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري الإسباني، حيث يلعب خيتافي ضد ريال مايوركا حاليًا، وسيواجه سيلتا فيجو، فريق إشبيلية، بينما يلعب ألميريا ضد قاديش، وسيواجه ريال مدريد مساء اليوم خصمه فريق بلد الوليد.
وغدًا السبت، تُقام 3 مباريات في الجولة الـ15 وهم ” برشلونة ضد إسبانيول، ريال سوسيداد ضد أوساسونا، فياريال ضد فالنسيا”.
وفي بداية الجولة الـ15، تعادل جيرونا مع رايو فاييكانو أمس بنتيجة 2-2، وتعادل ريال بيتيس مع نادي أتلتيك بيلباو بدون أهداف، أما الأتلتيكو ففاز على إلتشي بنتيجة 2-0.