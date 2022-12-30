أتلتيكو مدريد يُكرم أبطال مونديال 2022

كرم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لاعبيه الذين مثلوا منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2022، وذلك بعد فوز منتخب التانجو باللقب الثالث في تاريخه.

وقبل انطلاق مباراة، الأتلتيكو ضد إلتشي، كرم النادي وجماهير الروخي بلانكوس اللاعبين أنخيل كوريا ورودريجو دي بول ومولينا الذين ساهموا في فوز الأرجنتين بلقب كأس العالم في قطر.

كما كرم النادي، الفرنسي أنطوان جريزمان الحاصل على الميدالية الفضية، بعد احتلال منتخب فرنسا للمركز الثاني في المونديال، كما كرم النادي الإسباني، لاعبه الكرواتي إيفو جربيتش بعد فوز منتخب كرواتيا ببرونزية مونديال قطر.

وكان الأتلتيكو حقق الفوز على إلتشي بثنائية دون رد، حيث سجل كل من جواو فليكس وألفارو موراتا ثنائية الأتلتيكو في تلك المباراة.

أتلتيكو مدريد ثالث الترتيب

ويتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة وبفارق 10 نقاط عن نادي برشلونة المتصدر.

وتُقام اليوم الجمعة 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري الإسباني، حيث يلعب خيتافي ضد ريال مايوركا حاليًا، وسيواجه سيلتا فيجو، فريق إشبيلية، بينما يلعب ألميريا ضد قاديش، وسيواجه ريال مدريد مساء اليوم خصمه فريق بلد الوليد.

وغدًا السبت، تُقام 3 مباريات في الجولة الـ15 وهم ” برشلونة ضد إسبانيول، ريال سوسيداد ضد أوساسونا، فياريال ضد فالنسيا”.

وفي بداية الجولة الـ15، تعادل جيرونا مع رايو فاييكانو أمس بنتيجة 2-2، وتعادل ريال بيتيس مع نادي أتلتيك بيلباو بدون أهداف، أما الأتلتيكو ففاز على إلتشي بنتيجة 2-0.