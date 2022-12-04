أجواء إفريقية واحتفالات قبل لقاء السنغال وإنجلترا

احتشدت الجماهير الإفريقية، مساء اليوم الأحد، في محيط استاد البيت قبل المواجهة المرتقبة التي ستجمع منتخبي السنغال (أسود التيرانجا) في مواجهة منتخب إنجلترا الملقب بـ (الأسود الثلاثة) ضمن مباريات دور الـ16 بكأس العالم قطر 2022.

فرحة سمراء

وسادت أجواء إفريقية مميزة وأغاني وضحكات وانتشار أعلام السنغال في أيدي الجماهير قبل الدخول إلى المدرجات، وسط فرحة الجماهير الإفريقية المحتشدة بمحيط استاد البيت قبل مواجهة انجلترا والسنغال.

المدرجات

كما احتشدت جماهير السنغال لتؤازر منتخبها بمدرجات استاد البيت قبل مواجهة إنجلترا، المقرر لها بعد أقل من ساعة من الآن ضمن مباريات دور الـ16 بالمونديال.

ومارس الأفارقة طقوسهم الخاصة والكرنفالية الشهيرة عالميًا في التشجيع بألوان غريبة وتقاليع وقبعات ونظارات وسط أبواق صدحت بها المدرجات قبل بداية المباراة المصيرية لـ السنغال في مواجهة إنجلترا بدور الـ16.