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توقع استمرار الحالة المطرية حتى الثلاثاء المقبل

أجواء المملكة لم تدخل الموجات الباردة حتى الآن

2022-12-31 الساعة 3:43
أجواء المملكة لم تدخل الموجات الباردة حتى الآن
المواطن - فريق التحرير

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قال متحدث الأرصاد حسين القحطاني، إن أجواء المملكة حتى الآن لم تدخل الموجات الباردة التي تصل درجات الحرارة فيها إلى ما دون الصفر.

وتوقع القحطاني، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، استمرار الحالة المطرية حتى يوم الثلاثاء المقبل.

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توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والشرقية, كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقتي جازان ونجران, ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-45كم/ساعة على الجزئيين الجنوبي والأوسط تصل إلى أكثر من 50كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزئيين الأوسط والجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.

 

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