أجواء المملكة لم تدخل الموجات الباردة حتى الآن

القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف
قال متحدث الأرصاد حسين القحطاني، إن أجواء المملكة حتى الآن لم تدخل الموجات الباردة التي تصل درجات الحرارة فيها إلى ما دون الصفر.
وتوقع القحطاني، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، استمرار الحالة المطرية حتى يوم الثلاثاء المقبل.
فيديو | متحدث الأرصاد حسين القحطاني: حتى الآن أجواء المملكة لم تدخل الموجات الباردة التي تصل درجات الحرارة فيها إلى ما دون الصفر#برنامج_120 #الإخبارية pic.twitter.com/N6zezH7wl5
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 31, 2022
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والشرقية, كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقتي جازان ونجران, ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
حركة الرياح السطحية
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-45كم/ساعة على الجزئيين الجنوبي والأوسط تصل إلى أكثر من 50كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزئيين الأوسط والجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
حالة الخليج العربي
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.