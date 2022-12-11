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أخف موجات البرد هو برد الأحيمر

أجواء شتوية متوقعة في المأكل والمشرب والملبس طوال 90 يومًا

2022-12-11 الساعة 8:53
أجواء شتوية متوقعة في المأكل والمشرب والملبس طوال 90 يومًا
المواطن - فريق التحرير

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بداية من هذا الأسبوع نعيش الأجواء الشتوية في المأكل والمشرب والملبس طوال 90 يومًا القادمة تقريبًا.

أخف موجات البرد

وأوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأحد، أخف موجات البرد وأشدها، مضيفًا خلال فقرته المذاعة على قناة العربية، أن أخف موجات البرد هو برد الأحيمر، وهو برد الوسم الذي يحدث في موسم الوسم.

أشد موجات البرد

وتابع خبير الأرصاد، أن أشد موجات البرد هو برد الأزيرق؛ وسمي بذلك لأن الأجساد تزرق من شدته ويحدث في النصف الأخير من المربعانية وأول موسم الشبط.

وأضاف الزعاق، أنه خلال النصف الأول من المربعانية هو برد جويريد، وسمي بذلك لأنه يجرد الأوراق عن غصونها ويفتح باب الشتاء ويؤثر على الشجر، بينما يؤثر برد الأزيرق على البشر.

المرتفع السيبيري

واسترسل خبير الأرصاد، أنه طيلة فترة الشتاء الفعلي (ديسمبر، يناير، فبراير) يبدأ المرتفع السيبيري يؤثر بشكل مباشر على روسيا وشرق أوروبا وشمال العراق وشمال تركيا وبلاد الشام وتظهر الثلوج وتتعثر الحياة.

واختتم بأن ذلك المرتفع يؤثر على بلدان الخليج بشكل غير مباشر برياح شمالية باردة تهب بين آنٍ وآخر.

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