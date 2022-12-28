أحرق 4 من أسرته في رمضان بسبب مادة الشبو

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أقدم شاب على حرق 4 من أفراد أسرته في نهار رمضان، تحت تأثير مادة الشبو المخدرة.
هلاوس.. سلوك عدواني.. جرائم بشعة
هذا ما تسببه مادة #الشبو pic.twitter.com/GGq3CG1vInقد يهمّك أيضاً
— اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات (@NCNC_sa) December 28, 2022
جاء ذلك خلال مقطع فيديو مستوحى من قصة حقيقية عرضته اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، عبر حسابها على تويتر.
أحرق الشاب أفراد أسرته (أمه وأبوه وأخته وأخوه)، حيث سكب البنزين عليهم وأشعل النيران في المنزل، بنهار يوم 21 رمضان عام 1443 بسبب تعاطيه مادة الشبو المخدرة.
أوضح مقطع الفيديو، أن المتهم كان يتعاطى المخدرات مع أحد الأشخاص، ثم رن هاتفه، فخرج من المنزل، وأحضر البنزين من السيارة وقام بسكبه ثم أشعل النار، ثم تدخلت الجهات المعنية، وتم نقل الضحايا في سيارات الإسعاف، وألقي القبض على المتهم.