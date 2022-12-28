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فيديو مستوحى من قصة حقيقية

أحرق 4 من أسرته في رمضان بسبب مادة الشبو

2022-12-28 الساعة 11:49
أحرق 4 من أسرته في رمضان بسبب مادة الشبو
المواطن - فريق التحرير

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أقدم شاب على حرق 4 من أفراد أسرته في نهار رمضان، تحت تأثير مادة الشبو المخدرة.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو مستوحى من قصة حقيقية عرضته اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، عبر حسابها على تويتر.

حرق أسرته

أحرق الشاب أفراد أسرته (أمه وأبوه وأخته وأخوه)، حيث سكب البنزين عليهم وأشعل النيران في المنزل، بنهار يوم 21 رمضان عام 1443 بسبب تعاطيه مادة الشبو المخدرة.

تحت تأثير المخدرات

أوضح مقطع الفيديو، أن المتهم كان يتعاطى المخدرات مع أحد الأشخاص، ثم رن هاتفه، فخرج من المنزل، وأحضر البنزين من السيارة وقام بسكبه ثم أشعل النار، ثم تدخلت الجهات المعنية، وتم نقل الضحايا في سيارات الإسعاف، وألقي القبض على المتهم.

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