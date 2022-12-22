أخبار سيئة بشأن صحة بيليه

أعلن مستشفى ساو باولو حيث يعالج أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، عن تطور في إصابته بالسرطان وحاجته إلى رعاية أكبر لعلاج فشل الكلى والقلب.

علاج السرطان

ودخل بيليه الملقب بالملك صاحب الـ82 عامًا إلى مستشفى ألبرت أينشتاين في 29 نوفمبر، لإعادة تقييم علاجه الكيميائي بعد اكتشاف ورم في القولون في سبتمبر 2021.

وأوضح الأطباء في بيان تناول صحة بطل العالم 3 مرات: يعاني بيليه تطور الأورام، ويتطلب رعاية أكثر شمولًا لعلاج الفشل الكلوي والقلب.

عيد الميلاد

وسيبقى البرازيلي في المستشفى في غرفة عادية، حيث يتلقى الرعاية اللازمة. وقبل دقائق من نشر البيان، أعلنت اثنتان من بنات بيليه، كيلي ناسيمنتو وفلافيا أرانتس عبر إنستجرام، أن والدهما سيقضي عيد الميلاد في المستشفى، وقالاً: انتهى في منزلنا عيد الميلاد. قررنا مع الأطباء، أنه لأسباب مختلفة، من الأفضل البقاء هنا، مع كل الرعاية التي تقدمها عائلتنا الجديدة.

تدهور شديد

وعانى بيليه بسبب تدهور حالته الصحية بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، ويخضع لعلاج كيماوي منتظم منذ تشخيص إصابته بسرطان القولون العام الماضي، كما خضع لعملية جراحية لإزالة الورم في سبتمبر 2021، وقضى شهراً في المستشفى.

وبيليه هو اللاعب الوحيد في تاريخ الكرة الذي فاز بكأس العالم 3 مرات (1958 و1962 و1970)، وسجل أكثر من 1000 هدف قبل اعتزاله عام 1977.

ورغم عدم ظهوره العلني كثيرًا، فإنه ينشط على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان ينشر بانتظام خلال مونديال قطر، بما في ذلك رسالة دعم ومواساة للنجم البرازيلي نيمار بعد خروج المنتخب من البطولة إثر الخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح في ربع النهائي.