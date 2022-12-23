أخر إصدارات سامسونج جالاكسي بكاميرا 108 ميغابيكسل ومواصفات مميزة

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تعتزم سامسونج إطلاق هاتف جديد من فئة Galaxy، بمواصفات ممتازة وكاميرات ذات قدرات تصوير عالية.
وكشفت تسريبات عن حصول هاتف Galaxy A74 Pro على شاشة Super AMOLED بمقاس 6.9 بوصات، دقة عرضها (1440/3200) بيكسل، ترددها يصل إلى 144 هيرتزا، لتكون من بين أفضل شاشات الهواتف التي تتوافق مع ألعاب الفيديو الحديثة.
ويتمتع هذا الجهاز بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية التي ستضم 4 عدسات، واحدة منها بدقة 108 ميغابيكسل، وعدسة للتصوير العريض بدقة 32 ميغابيكسل، وعدسة بدقة 13 ميجابيكسل، ومستشعر لعمق الصورة بدقة 8 ميغابيكسل.
وستكون الكاميرا الأمامية له بدقة 64 ميغابيسكل، ومزودة بتقنيات تجعلها من أفضل كاميرات السيلفي في الهواتف. كما سيضمن الأداء الممتاز له ذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داحلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت عبر شرائح micro SD، وسيجهز الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB-C، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5300 ميلي أمبير تعمل مع تقنيتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.