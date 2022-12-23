Icon

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات Icon تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
هاتف جديد بقدرات تصوير عالية

أخر إصدارات سامسونج جالاكسي بكاميرا 108 ميغابيكسل ومواصفات مميزة

2022-12-23 الساعة 7:24
أخر إصدارات سامسونج جالاكسي بكاميرا 108 ميغابيكسل ومواصفات مميزة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعتزم سامسونج إطلاق هاتف جديد من فئة Galaxy، بمواصفات ممتازة وكاميرات ذات قدرات تصوير عالية.

هاتف جديد

وكشفت تسريبات عن حصول هاتف Galaxy A74 Pro على شاشة Super AMOLED بمقاس 6.9 بوصات، دقة عرضها (1440/3200) بيكسل، ترددها يصل إلى 144 هيرتزا، لتكون من بين أفضل شاشات الهواتف التي تتوافق مع ألعاب الفيديو الحديثة.

قد يهمّك أيضاً
Img

المرشدي متحدثًا رسميًا لـ”الملكية الفكرية”

Img

وفيات وإصابات كورونا بالصين ترعب العالم مجددًا

ويتمتع هذا الجهاز بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية التي ستضم 4 عدسات، واحدة منها بدقة 108 ميغابيكسل، وعدسة للتصوير العريض بدقة 32 ميغابيكسل، وعدسة بدقة 13 ميجابيكسل، ومستشعر لعمق الصورة بدقة 8 ميغابيكسل.

مواصفات الكاميرا

وستكون الكاميرا الأمامية له بدقة 64 ميغابيسكل، ومزودة بتقنيات تجعلها من أفضل كاميرات السيلفي في الهواتف. كما سيضمن الأداء الممتاز له ذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داحلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت عبر شرائح micro SD، وسيجهز الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB-C، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5300 ميلي أمبير تعمل مع تقنيتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...
السعودية اليوم

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...

السعودية اليوم
الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...
السعودية اليوم

الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...

السعودية اليوم
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
العالم

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

العالم
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

حصاد اليوم
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...
الرياضة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...

الرياضة
طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...
السعودية اليوم

طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...
أخبار أمنية

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...

أخبار أمنية