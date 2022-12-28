أخطر عاصفة تضرب نيويورك وتجمد شلالات نياجرا 

تُظهر مجموعة من الصور تجمد شلالات نياجرا بعد أن غطتها بوصات من الثلوج، وذلك عقب عاصفة مدمرة ضربت مدينة بوفالو في ولاية نيويورك وخلفت العشرات من القتلى.

وتجمع الأشخاص الذين يرتدون المعاطف الشتوية لإلقاء نظرة على الشلالات المتجمدة جزئيًا.

والتقطت طائرات الدرون آثار العاصفة الكارثية التي ضربت نحو 25 ميلاً جنوب شلالات نياجرا لتشكل ما يشبه جبالًا من الجليد وتغطي المساحة الشاسعة بالثلوج السميكة البيضاء.

قوة شلالات نياجرا

ويتدفق نحو 3160 طنًا من المياه من فوق الشلالات كل ثانية، مما يعني أنها لا تتجمد بالكامل تقريبًا بسبب الحجم الهائل للمياه، لكن بدلاً من ذلك، غالبًا ما يتجمد الماء السطحي لتبدو وكأنها متجمدة بالكامل.

العاصفة الأقوى منذ 50 عامًا

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد اجتاحت العاصفة الوحشية ولاية نيويورك خلال الأيام الماضية لتصبح العاصفة الأقوى من نوعها منذ 50 عامًا.

وتسببت في إزهاق أرواح نحو 50 شخصًا حتى أمس الثلاثاء، مع فقدان العشرات، وقد قال رئيس بلدية بوفالو على تويتر، بايرون براون: للأسف، تتوقع الشرطة أن يرتفع هذا العدد.

ووصفت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوشول، منطقة بوفالو بأنها تشبه منطقة حرب بعد العاصفة.

إعلان الطوارئ

ووافق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الاثنين الماضي، على إعلان الطوارئ لولاية نيويورك، لتحرير الأموال لمساعدتها على التعافي من الكارثة.