أدريان رابيو: هدفنا التأهل لنهائي كأس العالم 2022

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علق نجم منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، أدريان رابيو على مواجهة المغرب المرتقبة ضمن منافسات كأس العالم 2022.
وقال أدريان رابيو: “حتى عندما نكون تحت ضغط أو نواجه صعوبات، نشعر بأن لا شيء يمكن أن يؤذينا، وهذا أمر مهم للغاية، كانت مباراة إنجلترا رائعة لكنها صعبة، والآن تركنا كل شيء على أرض الملعب”.
واختتم أدريان رابيو تصريحاته لموقع “فوتبول إيطاليا”، قائلًا: “نحن سعداء جدًا بهذا الفوز ونريد الوصول إلى نهائي كأس العالم الآن. يجب أن نركز على المغرب، ونحن فخورون جدًا بما حققناه أمام إنجلترا”.
ومن المقرر أن يواجه منتخب فرنسا الأول لكرة القدم نظيره المغربي على استاد البيت، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم.
وكانت فرنسا قد تأهلت إلى نصف نهائي مونديال 2022 بعد الفوز على إنجلترا بهدفين مقابل هدف، فيما صعد منتخب المغرب الأول لكرة القدم بعد التغلب على البرتغال بهدف دون رد.