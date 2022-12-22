أرامكو وآبل أكثر الرابحين في 2022

يفسر أداء شركة آبل وأرامكو أرباحهما الهائلة، فليس من المفاجئ أن تكون الشركات الأكثر قيمة في العالم، الأكثر ربحية، بينما احتلت آبل مؤشر S&P 500، وأصبحت الثانية عالمياً خلف أرامكو السعودية.

أسواق النفط

يأتي ذلك في ظل ما تشهده أسواق النفط من تعاملات متقلبة في الأيام الـ10 الأخيرة من 2022، وسط تخوفات من ركود في الاقتصاد العالمي، وتراجع الطلب في الصين مع تزايد حالات الإصابة بكورونا.

وفي وقت سابق أعلنت شركة أرامكو، الشهر الماضي، عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال (18.76 مليار دولار) عن الربع الثالث من عام 2022.

ارتفاع الأرباح

وقالت أرامكو، في بيان عبر “تداول السعودية”، إن حصة السهم من توزيعات الأرباح النقدية في الربع الثالث من 2022، تبلغ 0.3198 ريال، وذلك لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 219.92 مليار سهم.

وبلغ صافي دخل الشركة 488.78 مليار ريال للأشهر التسعة الأولى من عام 2022، مقارنة مع 291 مليار ريال عن الفترة ذاتها من العام 2021، بزيادة نسبتها 68%.

سعر السهم

واستقر سعر سهم أرامكو السعودية، خلال تعاملات أمس الأربعاء الموافق 21 ديسمبر 2022، على الرغم من صعود سعر النفط عالميًا. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% خلال تعاملات أمس، إذ سجل خام برنت 81.67 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 07:10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

واستقر سهم أرامكو في نهاية التعاملات في السوق السعودية “تداول” عند 31 ريالًا (8.24 دولارًا أمريكيًا)، بعد ارتفاعه 0.11% في الجلسة السابقة. ويشير الخبراء إلى أن أسهم أرامكو تشهد أداءً مستقرًا خلال عام 2022، فيما سجل سهم أرامكو تداولات تزيد على 2.3 مليون سهم، بإجمالي عدد صفقات بلغ 7.4 ألفًا، بقيمة 72.2 مليون ريال (19.20 مليون دولار أمريكي).

وتوقع خبراء أسواق المال أن يصعد صافي الربح لأرامكو إلى 600 مليار ريال في 2022، ما يترتب عليه مزيدًا من الاستثمارات، وقد يدفع السهم نحو الصعود واستعادة مستويات سعرية قياسية.

آبل الثانية

وفي ظل ركود عالمي يشهده العالم، فقدت شركة آبل ربع قيمتها السوقية، بسبب قلة شهية المستهلكين للأجهزة باهظة الثمن التي تبيعها الشركة. ومع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة بسرعة لإيقاف التضخم، تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا بشكل خاص. وفقدت أسهم أبل في 2022 ما يقرب من 800 مليار دولار، إلا أنها احتلت المرتبة الثانية بعد أرامكو ضمن الشركات الأكثر ربحية في 2022.

وعلى الرغم من كل هذا، فإن آبل اعتباراً من 16 ديسمبر، تفوقت بشكل كبير على عمالقة التكنولوجيا الآخرين، الذين انهارت أسهمهم منذ مطلع 2022. فبينما انخفض سهم آبل بنسبة 24%، خسر سهم ميتا بلاتفورمز 64% من قيمته وانخفض سهم أمازون بنسبة 47%. وأيضًا أسهم تسلا بنسبة 59%.

أداء آبل

ويفسر أداء شركة آبل بأرباحها الهائلة، فليس من المفاجئ أن تكون الشركة الأكثر قيمة في العالم، حيث تبلغ قيمتها السوقية 2.1 تريليون دولار، الأكثر ربحية في مؤشر S&P 500، والثانية عالمياً خلف أرامكو السعودية.

كما تساعد توقعات أرباح آبل المستقبلية أيضاً في تفسير السبب وراء الأداء القوي لأسهمها نسبياً. فعلى الرغم من انخفاض تقديرات أرباح عام 2023 لقطاع التكنولوجيا، يتوقع محللو وول ستريت زيادة بنسبة 2% في أرباح شركة أبل. ومن المتوقع أن تنخفض الأرباح المجمعة لشركات التكنولوجيا في S&P 500 بنسبة 2% تقريباً، وفقاً لتقديرات بلومبرج إنتيلجينس.

أرباح المساهمين

حققت الشركة، في السنوات الـ5 الماضية، 454 مليار دولار نقداً من الأرباح التشغيلية. وبدلاً من ضخ هذه الأرباح في عمليات الاستحواذ على الشركات البارزة، أعادت شركة آبل كل تلك النقود، أو بعضها إلى المساهمين في شكل عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح. وهذا أكثر من القيمة السوقية لشركة إكسون موبيل، أو جي بي مورغان.

وفي سياق متصل، تقدر التوقعات نقص في إنتاج هواتف آيفون برو بما يقرب من 6 ملايين وحدة في 2022، ولكن يتوقع محلل آيفون الشهير، منغ تشي كو، أن آبل قد تواجه عجزاً يصل إلى 20 مليون جهاز آيفون 14 برو، وبرو ماكس، في الربع الرابع والمعروف بربع العطلات. كما حذر من أن الطلب على الأجهزة، التي يمكن أن تكلف ما يصل إلى 1599 دولاراً، معرض لخطر الاختفاء في ظل الاقتصاد المتباطئ.