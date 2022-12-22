أرامكو واليابان تمددان اتفاقًا لتخزين النفط الخام بأوكيناوا

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قالت المؤسسة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن “جوجميك”، اليوم الخميس، إنها جددت اتفاقًا مع شركة أرامكو السعودية لتخزين النفط الخام في جزيرة أوكيناوا لثلاث سنوات أخرى.
وحسب ما نقلته قناة “العربية”، أضافت “جوجميك” في بيان صادر عنها، أنه بموجب الاتفاقية، تقوم المؤسسة بتأجير 13 خزانًا في الجزيرة الواقعة جنوب غربي البر الرئيسي لشركة أرامكو، مما يسمح للشركة بتخزين نحو 1.3 مليون كيلولتر من النفط الخام على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وفي مقابل توفير مساحة تخزين مجانية لأرامكو، تحصل اليابان على أولوية في المطالبة بمخزونات النفط في حالات الطوارئ.
وبدأ سريان عقد إيجار الخزانات منذ عام 2010، ويتم تجديده كل ثلاث سنوات.