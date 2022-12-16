Icon

لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات Icon أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 Icon فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية Icon مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه Icon مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
لم يشاهد أي دقيقة منها

أرجنتيني يختطف حافلة ممتلئة بالركاب لمشاهدة مباراة المنتخب

2022-12-16 الساعة 6:23
أرجنتيني يختطف حافلة ممتلئة بالركاب لمشاهدة مباراة المنتخب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو قيام أحد الأرجنتينيين بخطف حافلة ممتلئة بالركاب، بعدما نزل منها السائق لشراء شيء عندما أنارت إشارة المرور بالأحمر للتوقف.

التفاصيل

وبحسب Oddity Central  فعل الشاب ذلك رغبة منه في العودة إلى منزله سريعًا لمشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا، بعدما وجد نفسه سيتأخر عن الميعاد ولن يشاهد الدقائق الأولى من المباراة، فاختطف الركاب وقاد الحافلة إلى منزله.

قد يهمّك أيضاً
Img

إغلاق مول تجاري كبير في جدة أغلق الشارع العام

Img

قصة فتاة فقدت أكثر من ربع مليون ريال بزعم المكسب السريع

واستقل الرجل البالغ من العمر 53 عامًا، في 13 ديسمبر، حافلة على الخط 440 بين فراجا وأفينيدا ريكاردو بالبين، في قلب مدينة سيوداد سانتا ماريا في بوينس آيرس، عندما أدرك أنه لا توجد طريقة يمكنه من خلالها اللحاق ببداية المباراة بالسرعة التي تتحرك بها الحافلة.

بمجرد أن رأى السائق الحافلة تبتعد، اتصل بالشرطة للإبلاغ عن الاختطاف، وعلى الفور تحركت سيارات الشرطة تجاه الموقع المحدد.

ألقي القبض عليه

ورغم كل مساعي الرجل للحاق بالمباراة، إلا أن القدر لم يكتب له ذلك، فبعدما قاد الحافلة لمسافة أربعة أميال قبل أن يغادرها بالقرب من مقر إقامته ويواصل بقية الطريق سيرًا على الأقدام. ألقت الشرطة القبض عليه، ولم يشاهد أي دقيقة من المباراة، ووجهت إليه تهمة اختطاف سيارة نقل عام وليس من الواضح ما إذا كان سيطلق سراحه من السجن حتى يوم الأحد عندما تواجه الأرجنتين ضد فرنسا.

ويوضح الرجل أنه لم يهمه ذلك، فقد شعر بالارتياح لأن بلاده فازت 3-0 وتأهلت إلى نهائي كأس العالم. وبحسب التقرير، فإن الأرجنتين هي واحدة من البلدان التي تقدس كرة القدم، فيعيش الناس ويتنفسون هذه اللعبة، ويعتبرون اللاعبين رموزًا يقدرونها كثيرًا، مثل دييجو أرماندو مارادونا، لذلك عندما لعبت الأرجنتين أمام كرواتيا في الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، كانت البلد بأكمله تهتز من فرط الحماس.

ولم تكن هذه هي الواقعة الأولى، إذ أن أحد المشجعين الصينيين مهووس بكرة القدم، حتى انتهى به الأمر بشلل في الوجه بعد أن ظل مستيقظًا لمشاهدة كل مباراة في كأس العالم لمدة أسبوع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط 235 طن حبوب غذائية مجهولة المصدر...
السعودية اليوم

ضبط 235 طن حبوب غذائية مجهولة المصدر...

السعودية اليوم
جماهير الأخضر حاضرة في مباريات المونديال
الرياضة

جماهير الأخضر حاضرة في مباريات المونديال

الرياضة
صلاح يحضر حفل جلوب سوكر بدبي
الرياضة

صلاح يحضر حفل جلوب سوكر بدبي

الرياضة
أرقام قياسية شغلت العالم في 2022
حصاد اليوم

أرقام قياسية شغلت العالم في 2022

حصاد اليوم
تعادل البرتغال وغانا سلبيًّا بالشوط الأول
كأس العالم

تعادل البرتغال وغانا سلبيًّا بالشوط الأول

كأس العالم
موعد مباراة السعودية وبولندا والقنوات الناقلة
كأس العالم

موعد مباراة السعودية وبولندا والقنوات الناقلة

كأس العالم
العبود يعلق على شحنات الـ50 ريالًا: الوجه...
السعودية اليوم

العبود يعلق على شحنات الـ50 ريالًا: الوجه...

السعودية اليوم
حفل زفاف حفيدة بايدن بالبيت الأبيض
العالم

حفل زفاف حفيدة بايدن بالبيت الأبيض

العالم