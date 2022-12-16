أرجنتيني يختطف حافلة ممتلئة بالركاب لمشاهدة مباراة المنتخب

وثق مقطع فيديو قيام أحد الأرجنتينيين بخطف حافلة ممتلئة بالركاب، بعدما نزل منها السائق لشراء شيء عندما أنارت إشارة المرور بالأحمر للتوقف.

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وبحسب Oddity Central فعل الشاب ذلك رغبة منه في العودة إلى منزله سريعًا لمشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا، بعدما وجد نفسه سيتأخر عن الميعاد ولن يشاهد الدقائق الأولى من المباراة، فاختطف الركاب وقاد الحافلة إلى منزله.

واستقل الرجل البالغ من العمر 53 عامًا، في 13 ديسمبر، حافلة على الخط 440 بين فراجا وأفينيدا ريكاردو بالبين، في قلب مدينة سيوداد سانتا ماريا في بوينس آيرس، عندما أدرك أنه لا توجد طريقة يمكنه من خلالها اللحاق ببداية المباراة بالسرعة التي تتحرك بها الحافلة.

بمجرد أن رأى السائق الحافلة تبتعد، اتصل بالشرطة للإبلاغ عن الاختطاف، وعلى الفور تحركت سيارات الشرطة تجاه الموقع المحدد.

ألقي القبض عليه

ورغم كل مساعي الرجل للحاق بالمباراة، إلا أن القدر لم يكتب له ذلك، فبعدما قاد الحافلة لمسافة أربعة أميال قبل أن يغادرها بالقرب من مقر إقامته ويواصل بقية الطريق سيرًا على الأقدام. ألقت الشرطة القبض عليه، ولم يشاهد أي دقيقة من المباراة، ووجهت إليه تهمة اختطاف سيارة نقل عام وليس من الواضح ما إذا كان سيطلق سراحه من السجن حتى يوم الأحد عندما تواجه الأرجنتين ضد فرنسا.

ويوضح الرجل أنه لم يهمه ذلك، فقد شعر بالارتياح لأن بلاده فازت 3-0 وتأهلت إلى نهائي كأس العالم. وبحسب التقرير، فإن الأرجنتين هي واحدة من البلدان التي تقدس كرة القدم، فيعيش الناس ويتنفسون هذه اللعبة، ويعتبرون اللاعبين رموزًا يقدرونها كثيرًا، مثل دييجو أرماندو مارادونا، لذلك عندما لعبت الأرجنتين أمام كرواتيا في الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، كانت البلد بأكمله تهتز من فرط الحماس.

ولم تكن هذه هي الواقعة الأولى، إذ أن أحد المشجعين الصينيين مهووس بكرة القدم، حتى انتهى به الأمر بشلل في الوجه بعد أن ظل مستيقظًا لمشاهدة كل مباراة في كأس العالم لمدة أسبوع.