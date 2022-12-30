أردني يقدم بلاغاً للشرطة بسرقة زوجته لأدوات الطبخ

كشفت صحيفة الأنباء الكويتية عن توجيه أردني يعيش في محافظة حولي بالكويت الاتهام لزوجته بسرقة أدوات الطبخ بعد خلافات زوجية بينهما.

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وقدم الأردني بلاغاً للجهات الأمنية في الكويت بتعرضه للسرقة من قبل زوجته، وخلصت تحريات مباحث محافظة حولي إلى أن زوجته وهي أردنية الجنسية أيضا قد سرقت أدوات الطبخ من المنزل، وبرأتها من تهمة سرقة 800 دينار كويتي، بحسب قناة الحرة الأمريكية .

وبمواجهة الزوجة بالتهمة المنسوبة إليها أنكرت تهمة السرقة جملة وتفصيلا، مشيرة إلى وجود خلافات زوجية وقضايا بين الطرفين.