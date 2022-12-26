أرقام أوسبينا والمعيوف قبل ديربي اليوم

يشهد ديربي الرياض بين فريقي النصر والهلال منافسة خاصة بين ثنائي حراسة المرمى، الكولومبي ديفيد أوسبينا وعبدالله المعيوف.

ديربي الرياض اليوم

ويُقام ديربي النصر والهلال على ملعب مرسول بارك في الرياض، اليوم الاثنين عند الساعة الثامنة والنصف مساء، وذلك في ختام منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل الديربي، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع الشباب الذي يملك مباراة مؤجلة، وبفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثالث.

أرقام أوسبينا والمعيوف

وتعول الجماهير كثيرًا على تألق أوسبينا والمعيوف خلال الديربي اليوم، حيث ظهرا بشكل مميز في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وساهما في النتائج الإيجابية التي حققها النصر والهلال.

وشارك أوسبينا صاحب الـ34 عامًا في 9 مباريات بدوري روشن السعودي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بمعدل 810 دقائق، واهتزت شباكه 4 مرات فقط، وقام بـ9 تصديات، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 6 مرات.

على الجانب الآخر، لعب عبدالله المعيوف صاحب الـ35 عامًا، 9 مواجهات مع الهلال في دوري روشن السعودي هذا الموسم بمعدل 810 دقائق، واهتزت شباكه 6 مرات، ونجح في التصد لـ13 كرة، ولم يستقبل أي هدف خلال 5 لقاءات.

الديربي السابع في ديسمبر

ويُعد ديربي اليوم هو السابع بين الفريقين في شهر ديسمبر، وذلك ضمن منافسات دوري المحترفين، ويملك النصر سجلًا مميزًا، حيث نجح في تحقيق الفوز 3 مرات، وتعادلا مرتين، فيما فاز الهلال مرة واحدة.