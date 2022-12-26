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ظهرا بشكل مميز في الدوري

أرقام أوسبينا والمعيوف قبل ديربي اليوم

2022-12-26 الساعة 4:20
أرقام أوسبينا والمعيوف قبل ديربي اليوم
المواطن - مروة نبيل

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يشهد ديربي الرياض بين فريقي النصر والهلال منافسة خاصة بين ثنائي حراسة المرمى، الكولومبي ديفيد أوسبينا وعبدالله المعيوف.

ديربي الرياض اليوم

ويُقام ديربي النصر والهلال على ملعب مرسول بارك في الرياض، اليوم الاثنين عند الساعة الثامنة والنصف مساء، وذلك في ختام منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

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وقبل الديربي، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع الشباب الذي يملك مباراة مؤجلة، وبفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثالث.

النصر والهلال
لاعبو النصر والهلال

أرقام أوسبينا والمعيوف

وتعول الجماهير كثيرًا على تألق أوسبينا والمعيوف خلال الديربي اليوم، حيث ظهرا بشكل مميز في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وساهما في النتائج الإيجابية التي حققها النصر والهلال.

أوسبينا
أوسبينا – المصدر @AlNassrFC

وشارك أوسبينا صاحب الـ34 عامًا في 9 مباريات بدوري روشن السعودي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بمعدل 810 دقائق، واهتزت شباكه 4 مرات فقط، وقام بـ9 تصديات، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 6 مرات.

على الجانب الآخر، لعب عبدالله المعيوف صاحب الـ35 عامًا، 9 مواجهات مع الهلال في دوري روشن السعودي هذا الموسم بمعدل 810 دقائق، واهتزت شباكه 6 مرات، ونجح في التصد لـ13 كرة، ولم يستقبل أي هدف خلال 5 لقاءات.

عبدالله المعيوف
المعيوف – المصدر @Alhilal_FC

الديربي السابع في ديسمبر

ويُعد ديربي اليوم هو السابع بين الفريقين في شهر ديسمبر، وذلك ضمن منافسات دوري المحترفين، ويملك النصر سجلًا مميزًا، حيث نجح في تحقيق الفوز 3 مرات، وتعادلا مرتين، فيما فاز الهلال مرة واحدة.

النصر ضد الهلال
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

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