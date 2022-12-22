Icon

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات Icon تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في ثمن نهائي كأس الملك

أرقام الاتحاد والشباب قبل مواجهة اليوم

2022-12-22 الساعة 5:14
أرقام الاتحاد والشباب قبل مواجهة اليوم
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

يُقدم فريقا الاتحاد والشباب مستوى مميزًا ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي، ما يزيد من صعوبة مواجهتهما اليوم في بطولة كأس الملك لموسم 2022/ 2023.

مباراة الاتحاد والشباب

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد والشباب، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وذلك في ختام منافسات الدور ثمن النهائي من كأس الملك.

قد يهمّك أيضاً
Img

ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 189 ريالاً للجرام

Img

جهود متواصلة للأمن العام بمنفذ سلوى مع قرب ختام المونديال

وتُعد مواجهة اليوم هي العاشرة بينهما ضمن منافسات بطولة كأس الملك، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق 6 انتصارات وسجل 14 هدفًا، فيما حقق الشباب الفوز 3 مرات وأحرز 15 هدفًا.

الاتحاد والشباب
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

أرقام الفريقين هذا الموسم

وقبل مباراة الاتحاد والشباب اليوم، يسير الفريقان بشكل مميز ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي، حيث إنهما الوحيدان اللذان تجنبا الخسارة في دوري روشن السعودي بعد مرور 9 جولات، ما يحفز اللاعبين لمواصلة التألق.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 8 مباريات في دوري روشن السعودي، نجح في تحقيق الفوز 5 مرات وتعادل في 3 مواجهات، وتمكن من تسجيل 11 هدفًا، واهتزت شباكه مرتين فقط.

على الجانب الآخر، نجح الليوث في تحقيق الفوز 7 مرات وتعادل مرة واحدة ضمن منافسات الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، وأحرز 20 هدفًا واستقبل هدفين، علمًا بأن مباراة الاتحاد والشباب سيتم إقامتها في يناير المقبل.

نادي الشباب
لاعبو الشباب – المصدر spl

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...
السعودية اليوم

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...

السعودية اليوم
الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...
السعودية اليوم

الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...

السعودية اليوم
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
العالم

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

العالم
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

حصاد اليوم
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...
الرياضة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...

الرياضة
طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...
السعودية اليوم

طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...
أخبار أمنية

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...

أخبار أمنية