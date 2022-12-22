أرقام الاتحاد والشباب قبل مواجهة اليوم

يُقدم فريقا الاتحاد والشباب مستوى مميزًا ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي، ما يزيد من صعوبة مواجهتهما اليوم في بطولة كأس الملك لموسم 2022/ 2023.

مباراة الاتحاد والشباب

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد والشباب، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وذلك في ختام منافسات الدور ثمن النهائي من كأس الملك.

وتُعد مواجهة اليوم هي العاشرة بينهما ضمن منافسات بطولة كأس الملك، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق 6 انتصارات وسجل 14 هدفًا، فيما حقق الشباب الفوز 3 مرات وأحرز 15 هدفًا.

أرقام الفريقين هذا الموسم

وقبل مباراة الاتحاد والشباب اليوم، يسير الفريقان بشكل مميز ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي، حيث إنهما الوحيدان اللذان تجنبا الخسارة في دوري روشن السعودي بعد مرور 9 جولات، ما يحفز اللاعبين لمواصلة التألق.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 8 مباريات في دوري روشن السعودي، نجح في تحقيق الفوز 5 مرات وتعادل في 3 مواجهات، وتمكن من تسجيل 11 هدفًا، واهتزت شباكه مرتين فقط.

على الجانب الآخر، نجح الليوث في تحقيق الفوز 7 مرات وتعادل مرة واحدة ضمن منافسات الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، وأحرز 20 هدفًا واستقبل هدفين، علمًا بأن مباراة الاتحاد والشباب سيتم إقامتها في يناير المقبل.