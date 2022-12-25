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ضمن منافسات دوري روشن

أرقام النصر والهلال قبل الديربي

2022-12-25 الساعة 6:48
أرقام النصر والهلال قبل الديربي
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم فريقا النصر والهلال مستوى مميزًا ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي، ما يزيد من صعوبة مباراة الغد في دوري روشن السعودي.

مباراة النصر والهلال

ويُقام ديربي النصر والهلال في ختام منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، يوم غد الاثنين عند الساعة الثامنة والنصف مساء، على ملعب مرسول بارك في الرياض.

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ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع الشباب الذي يملك مباراة مؤجلة ضد الاتحاد، وبفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثالث.

النصر والهلال
لاعبو النصر والهلال

أرقام الفريقين

وقبل مباراة النصر والهلال غدًا، يسير الفريقان بشكل مميز ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي، حيث تألقا في دوري روشن السعودي ويستهدفان الثلاث نقاط لتصدر الترتيب، ما يحفز اللاعبين لحصد نقاط الديربي.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر 9 مباريات في دوري روشن السعودي، نجح في تحقيق الفوز 7 مرات وتعادل مرة وخسر أخرى، وتمكن من تسجيل 22 هدفًا، واهتزت شباكه 4 مرات فقط.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق الفوز 6 مرات وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة ضمن منافسات الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، وأحرز 16 هدفًا واستقبل 6 أهداف.

ويتشابه النصر والهلال قبل ديربي الغد، حيث تمكن العالمي من الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة في ثمن نهائي كأس الملك بهدفين دون رد، فيما تغلب الهلال على الاتفاق برباعية نظيفة، ليتأهلا إلى الدور ربع النهائي.

الهلال - كأس الملك
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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