أرقام جديدة لـ إنجلترا بعد الفوز على السنغال بالمونديال

اكتسح المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، نظيره السنغالي بنتيجة 3-0، مساء أمس الأحد، على ملعب البيت، ضمن مواجهات دور الـ16 بكأس العالم قطر 2022، لينهي منتخب الأسود الثلاثة مغامرة أسود التيرانجا في المونديال عند الدور الثاني من البطولة، ويتبقى منتخب إفريقي وحيد في المنافسات وهو المغرب.

مواجهة إنجلترا

وبتلك النتيجة، يضرب الإنجليز موعدًا مع فرنسا في ربع نهائي كأس العالم، ليصبح نهائياً مبكراً بين حامل اللقب، وصاحب المركز الرابع بمونديال روسيا 2018.

أرقام إنجليزية

لم تخسر إنجلترا أمام أي منتخب إفريقي بكأس العالم (فازت 5 وتعادلت 3)، وتاريخيًا لم يحقق أي منتخب إفريقي الفوز على إنجلترا بجميع المسابقات (15 فوزاً و5 تعادل).

نجحت إنجلترا في الوصول لربع النهائي في نسختين متتاليتين لأول مرة منذ نسختي 2002 و2006، حيث خسر الإنجليز مرتين من أصل 7 بمواجهات دور الـ16، كانتا أمام الأرجنتين 1998، وألمانيا بمونديال 2010.

بوكايو ساكا أصبح أول لاعب من آرسنال يسجل هدف في مباراة خروج المغلوب في بطولة كبرى لمنتخب إنجلترا.

لأول مرة في تاريخ المونديال، إنجلترا تقابل فرنسا بمباريات خروج المغلوب من كأس العالم.